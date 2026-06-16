Bardem dejó este lunes sus huellas en el histórico Teatro Chino de Hollywood, en una ceremonia cargada de emoción, humor y memoria familiar. El actor español imprimió sus manos, sus pies, su firma y hasta su nariz en el cemento, un gesto que lo une a una larga tradición de estrellas reconocidas por la industria cinematográfica.

Para Javier Bardem, el homenaje tuvo un sentido que fue más allá de su carrera individual. El actor reivindicó el peso artístico de su apellido y recordó que pertenece a una familia vinculada al cine, el teatro y la actuación desde hace generaciones.

“Me emociona por el apellido Bardem, que es un apellido que lleva mucho tiempo en esta profesión. Yo soy nada más que un representante de ese apellido”, dijo a EFE después de la ceremonia.

El actor, cuyo nombre completo es Javier Ángel Encinas Bardem, también dedicó el reconocimiento a su madre, la fallecida actriz y activista Pilar Bardem. Durante el acto, la describió como la persona más importante en su formación.

Un homenaje marcado por Pilar Bardem

Bardem recordó a su madre como una figura decisiva en su vida personal y profesional. Según dijo, de ella aprendió una lección esencial para actuar y para vivir: no aferrarse ni al éxito ni al fracaso.

“Una lección muy importante que aprendí de ella como actriz es que nunca debes casarte con el éxito ni con el fracaso, porque ambos son una mentira”, afirmó.

Además, el actor subrayó otra enseñanza heredada de Pilar Bardem: la importancia de no callar ante la injusticia. En esa línea, volvió a denunciar la situación en Gaza y la violencia de colonos en Cisjordania, temas sobre los que se ha pronunciado en varias ocasiones.

El homenaje también tuvo momentos de ligereza. Al plasmar sus huellas, Bardem jugó con los fotógrafos, imitó sonidos de animales y bromeó mientras apoyaba manos y rodillas sobre el cemento fresco. Su nariz, uno de sus rasgos más reconocibles, también quedó marcada en la placa.

Villeneuve y Mann celebran su carrera

La ceremonia reunió a figuras destacadas de Hollywood. Entre los presentes estuvieron Denis Villeneuve y Michael Mann, dos directores que han trabajado con Bardem y que elogiaron su talento, disciplina y generosidad.

Villeneuve, quien dirigió al actor en la saga Dune, recordó con humor que antes de conocerlo esperaba encontrarse con una figura oscura e intimidante, marcada por el recuerdo de Anton Chigurh, el asesino de No Country for Old Men que le dio a Bardem el Óscar al mejor actor de reparto.

Sin embargo, el director canadiense dijo que encontró a una persona amable, cercana y educada. Michael Mann, quien trabajó con Bardem en Collateral, también destacó su calidad humana y su compromiso político.

En la ceremonia estuvieron presentes sus hijos, Leo y Luna Encinas Cruz. Aunque Penélope Cruz no asistió, Bardem la incluyó en sus agradecimientos y le dedicó palabras de cariño.

Un año activo para el actor español

El reconocimiento llega en un año de fuerte actividad para Bardem. El actor estrenó en Apple TV la serie Cape Fear, donde interpreta al villano Max Cady. También presentó en el Festival de Cannes El ser querido, película del director español Rodrigo Sorogoyen.

Además, se espera su regreso al universo de Dune en la tercera parte de la saga dirigida por Villeneuve. Su vínculo con grandes producciones internacionales convive con una trayectoria marcada por personajes intensos, riesgos artísticos y una presencia cada vez más visible en Hollywood.

Bardem ya había recibido una estrella en el Paseo de la Fama en 2012, un día antes del estreno estadounidense de Skyfall, de la saga James Bond. Sin embargo, dejar sus huellas en el Teatro Chino tiene otro peso simbólico.

Esta vez, el homenaje no solo celebra a un actor ganador del Óscar. También reconoce a una familia, una memoria artística y una forma de entender el oficio como algo que exige talento, disciplina y voz propia.