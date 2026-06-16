Partey sigue en el centro de una controversia legal y deportiva a pocas horas del debut de Ghana en el Mundial. Las autoridades ghanesas apelaron este martes ante un tribunal federal de Canadá la decisión migratoria que impide la entrada del mediocampista al país norteamericano.

La selección de Ghana debutará este miércoles ante Panamá en Toronto. Sin embargo, el jugador del Villarreal no pudo viajar con el resto de la delegación africana desde Estados Unidos, donde el equipo mantiene su campamento base en Rhode Island.

El caso añade presión a las “Estrellas Negras” antes de un partido clave. Ghana necesita empezar bien en un grupo exigente, pero podría hacerlo sin uno de sus futbolistas más experimentados.

Ghana busca revertir la decisión

Las autoridades canadienses no han explicado públicamente todos los motivos de la decisión. No obstante, varios medios han vinculado el veto con los procesos penales que Partey enfrenta en Reino Unido.

El futbolista, de 32 años, está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Las denuncias fueron presentadas por cuatro mujeres y se refieren a hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2022.

Partey se ha declarado inocente de todos los cargos y está a la espera de juicio. Esa precisión es importante: las acusaciones siguen abiertas ante la justicia británica y no existe una condena en su contra.

La Cancillería de Ghana calificó la decisión canadiense como “prepotente y extremadamente injusta”. Además, aseguró que agotará todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles bajo el derecho canadiense e internacional.

Según el documento citado por la prensa, el Gobierno ghanés busca que se revisen de forma completa los aspectos legales y fácticos del caso, respetando el debido proceso.

Un problema para el plan deportivo

La ausencia de Partey puede afectar el equilibrio de Ghana en el debut ante Panamá. El mediocampista aporta experiencia, lectura táctica y presencia física, cualidades valiosas en un torneo donde el margen de error suele ser mínimo.

El equipo africano aterrizó el lunes en Toronto sin él. Por ahora, el seleccionador deberá preparar el estreno con las piezas disponibles y esperar el resultado del recurso presentado en Canadá.

Además, la situación puede complicarse más adelante. Si Ghana avanza en el torneo y debe volver a jugar en territorio canadiense, la restricción migratoria podría convertirse otra vez en un obstáculo.

Podría jugar los próximos partidos

Aunque no pueda ingresar a Canadá, Partey sí podría participar en los otros dos encuentros de Ghana en la fase de grupos. Las “Estrellas Negras” enfrentarán a Inglaterra en Boston y a Croacia en Filadelfia, ambas sedes ubicadas en Estados Unidos.

Eso significa que el veto canadiense no lo deja automáticamente fuera de todo el Mundial. Sin embargo, sí condiciona el arranque del equipo y obliga a Ghana a manejar una situación delicada entre lo deportivo, lo legal y lo diplomático.

FIFA ha señalado en casos similares que las decisiones migratorias corresponden a los países anfitriones. Por eso, aunque el torneo sea organizado bajo el paraguas mundialista, cada sede mantiene autoridad sobre el ingreso a su territorio.

El caso Partey llega en un momento incómodo para Ghana. La selección necesita concentración antes de enfrentar a Panamá, pero la atención se ha desplazado hacia los tribunales y las oficinas migratorias.

Por ahora, el desenlace inmediato dependerá de la respuesta de la justicia canadiense. Mientras tanto, Ghana se prepara para debutar con una baja inesperada y con una controversia que ya trasciende el fútbol.