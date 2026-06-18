En los días calurosos del suroccidente colombiano, pocas bebidas tienen tanta personalidad como el champús colombiano. No es jugo, no es colada y tampoco se parece a una bebida ligera. Es espeso, frutal, especiado y con una textura marcada por el maíz, que lo hace diferente desde la primera cucharada.

Muy popular en el Valle del Cauca, Nariño y otras zonas de Colombia, el champús combina maíz cocido, frutas tropicales, panela y especias. El lulo aporta acidez, la piña suma aroma y dulzor, mientras la canela y los clavos le dan profundidad. Se sirve bien frío, casi siempre en vasos grandes, y se disfruta como bebida refrescante, merienda o antojo de feria.

Para que el champús colombiano quede equilibrado, conviene cocinar bien el maíz, dejar que la base tome sabor y añadir la fruta fresca al final.

Ingredientes para el champús colombiano

1 taza de maíz trillado o maíz para mote

6 tazas de agua

1 taza de panela rallada o piloncillo

2 ramas de canela

4 clavos de olor

2 tazas de piña picada en cubos pequeños

1 taza de pulpa de lulo

Jugo de 1 limón, opcional

Hielo al gusto

Preparación

Primero, remoja el maíz desde la noche anterior. Este paso ayuda a suavizarlo y reduce el tiempo de cocción.

Luego, escurre el maíz y colócalo en una olla grande con las 6 tazas de agua. Cocina a fuego medio hasta que esté muy tierno. Puede tardar entre 1 y 2 horas, según el tipo de maíz.

Después, retira una parte del maíz cocido y licúala con un poco del líquido de cocción. Regresa esa mezcla a la olla para dar más cuerpo al champús.

A continuación, añade la panela, la canela y los clavos de olor. Cocina durante 15 a 20 minutos más, hasta que la panela se disuelva y las especias perfumen la base.

Retira la canela y los clavos. Deja enfriar completamente la mezcla antes de continuar.

Cuando la base esté fría, incorpora la pulpa de lulo y la piña picada. Mezcla bien y prueba el dulzor. Si quieres más frescura, añade unas gotas de limón.

Finalmente, refrigera el champús colombiano durante al menos 2 horas. Sirve bien frío, con hielo si lo deseas.

Consejos útiles

El maíz debe quedar muy suave. Si queda duro, la bebida pierde su textura característica.

Añade el lulo cuando la base ya esté fría para mantener mejor su sabor ácido y fresco.

La piña debe ir en trozos pequeños para que se distribuya bien en cada vaso.

Ajusta la panela al final, porque la piña y el lulo pueden cambiar el balance de dulzor.

Si no encuentras lulo fresco, puedes usar pulpa congelada de lulo o naranjilla.

Cómo servir el champús colombiano

El champús colombiano se sirve frío, en vasos grandes y con cuchara si queda bastante espeso. También puede acompañarse con hielo picado para una textura más refrescante.

Al probarlo, debe sentirse frutal, dulce, ácido y especiado, con el maíz dando cuerpo sin volverlo pesado. La piña aporta pequeños mordiscos frescos, el lulo despierta el sabor y la panela une todo con una dulzura profunda. Es una bebida tradicional que no necesita parecerse a ninguna otra para destacar.