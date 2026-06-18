En los días calurosos del suroccidente colombiano, pocas bebidas tienen tanta personalidad como el champús colombiano. No es jugo, no es colada y tampoco se parece a una bebida ligera. Es espeso, frutal, especiado y con una textura marcada por el maíz, que lo hace diferente desde la primera cucharada.
Muy popular en el Valle del Cauca, Nariño y otras zonas de Colombia, el champús combina maíz cocido, frutas tropicales, panela y especias. El lulo aporta acidez, la piña suma aroma y dulzor, mientras la canela y los clavos le dan profundidad. Se sirve bien frío, casi siempre en vasos grandes, y se disfruta como bebida refrescante, merienda o antojo de feria.
Para que el champús colombiano quede equilibrado, conviene cocinar bien el maíz, dejar que la base tome sabor y añadir la fruta fresca al final.
Ingredientes para el champús colombiano
- 1 taza de maíz trillado o maíz para mote
- 6 tazas de agua
- 1 taza de panela rallada o piloncillo
- 2 ramas de canela
- 4 clavos de olor
- 2 tazas de piña picada en cubos pequeños
- 1 taza de pulpa de lulo
- Jugo de 1 limón, opcional
- Hielo al gusto
Preparación
Primero, remoja el maíz desde la noche anterior. Este paso ayuda a suavizarlo y reduce el tiempo de cocción.
Luego, escurre el maíz y colócalo en una olla grande con las 6 tazas de agua. Cocina a fuego medio hasta que esté muy tierno. Puede tardar entre 1 y 2 horas, según el tipo de maíz.
Después, retira una parte del maíz cocido y licúala con un poco del líquido de cocción. Regresa esa mezcla a la olla para dar más cuerpo al champús.
A continuación, añade la panela, la canela y los clavos de olor. Cocina durante 15 a 20 minutos más, hasta que la panela se disuelva y las especias perfumen la base.
Retira la canela y los clavos. Deja enfriar completamente la mezcla antes de continuar.
Cuando la base esté fría, incorpora la pulpa de lulo y la piña picada. Mezcla bien y prueba el dulzor. Si quieres más frescura, añade unas gotas de limón.
Finalmente, refrigera el champús colombiano durante al menos 2 horas. Sirve bien frío, con hielo si lo deseas.
Consejos útiles
- El maíz debe quedar muy suave. Si queda duro, la bebida pierde su textura característica.
- Añade el lulo cuando la base ya esté fría para mantener mejor su sabor ácido y fresco.
- La piña debe ir en trozos pequeños para que se distribuya bien en cada vaso.
- Ajusta la panela al final, porque la piña y el lulo pueden cambiar el balance de dulzor.
- Si no encuentras lulo fresco, puedes usar pulpa congelada de lulo o naranjilla.
Cómo servir el champús colombiano
El champús colombiano se sirve frío, en vasos grandes y con cuchara si queda bastante espeso. También puede acompañarse con hielo picado para una textura más refrescante.
Al probarlo, debe sentirse frutal, dulce, ácido y especiado, con el maíz dando cuerpo sin volverlo pesado. La piña aporta pequeños mordiscos frescos, el lulo despierta el sabor y la panela une todo con una dulzura profunda. Es una bebida tradicional que no necesita parecerse a ninguna otra para destacar.