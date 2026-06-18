FIFA refuerza su ofensiva contra el odio digital

FIFA informó que su Servicio de Protección de Redes Sociales ha revisado más de 3,8 millones de publicaciones durante el Mundial 2026. De ese total, unas 388.000 fueron eliminadas por contener mensajes dañinos, abusivos o discriminatorios.

La cifra, alcanzada en la octava jornada del torneo, ya supera los datos registrados durante todo el Mundial de Catar 2022. Entonces, según el organismo, se eliminaron 287.000 publicaciones y comentarios.

El sistema forma parte de una estrategia más amplia para proteger a jugadores, selecciones y comunidades del abuso digital. Desde su creación, FIFA asegura que se han revisado más de 250 millones de publicaciones. De ellas, más de 30 millones fueron identificadas como dañinas.

El debate llegó a Atlanta

El anuncio se produjo en Atlanta, donde FIFA, TikTok y la ciudad reunieron a jugadores, responsables políticos, expertos en tecnología y líderes comunitarios en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos.

El encuentro marcó el Día Internacional para la Lucha contra el Discurso de Odio. Además, se celebró horas antes del partido del Mundial entre República Checa y Sudáfrica en el estadio de Atlanta.

El foro se centró en buscar soluciones prácticas contra el racismo, la discriminación y el abuso dentro y fuera del deporte. La idea central fue clara: las campañas de concientización ya no bastan si no van acompañadas de intervenciones medibles.

Del mensaje simbólico a la acción concreta

La discusión abordó cómo ha cambiado el discurso de odio en los espacios digitales y físicos. También se habló de la necesidad de identificar medidas de alto impacto, especialmente en torneos globales donde millones de personas interactúan en tiempo real.

FIFA ha presentado su sistema como una herramienta para reducir el daño directo que reciben futbolistas y equipos en redes sociales. La tecnología permite detectar comentarios ofensivos, ocultarlos o denunciarlos, según los acuerdos con plataformas y federaciones.

The Guardian reportó antes del torneo que FIFA ampliaría el uso de inteligencia artificial para filtrar contenido abusivo en redes como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Threads. El objetivo es reducir la exposición de jugadores y selecciones a mensajes racistas, homófobos, misóginos o violentos.

George Weah y Mercy Akide piden compromiso

El exfutbolista y expresidente de Liberia, George Weah, advirtió durante el encuentro que el racismo sigue siendo un problema persistente. También subrayó que el fútbol puede funcionar como una herramienta de unidad si las instituciones actúan con seriedad.

La exinternacional nigeriana Mercy Akide defendió una respuesta comunitaria. Para ella, no basta con dejar la responsabilidad en manos de federaciones o plataformas. Aficionados, clubes, autoridades y familias también deben formar parte del cambio.

El foro cerró con un llamado a traducir los compromisos institucionales en resultados concretos. Ese punto es clave porque el abuso digital suele crecer durante grandes eventos deportivos, cuando la atención global multiplica la visibilidad de jugadores y selecciones.

El Mundial como prueba de presión

El Mundial 2026 es el más grande de la historia, con 48 selecciones y sedes en Estados Unidos, México y Canadá. Ese alcance aumenta también el volumen de conversación en internet.

La magnitud del torneo hace que los sistemas de protección digital sean más importantes, pero también más difíciles de ejecutar. Cada partido genera comentarios, críticas, insultos y ataques que pueden cruzar rápidamente la línea hacia el racismo o el acoso.

FIFA insiste en que su iniciativa global contra el racismo busca cambios estructurales. Entre sus herramientas están la educación, la participación de aficionados y recursos para asociaciones nacionales.

Sin embargo, el reto sigue abierto. Eliminar publicaciones ayuda a reducir el daño inmediato, pero no resuelve por sí solo el problema cultural que produce esos ataques.

El dato de las 388.000 publicaciones retiradas confirma la escala del abuso. También deja una advertencia para el fútbol moderno: la lucha contra el odio ya no se juega solo en los estadios. También se disputa en las pantallas.