Portugal cae bajo la crítica tras el empate

Portugal amaneció este jueves bajo una fuerte presión mediática después de su empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026. La selección dirigida por Roberto Martínez partía como favorita en Houston, pero dejó una imagen pobre y permitió que el equipo africano sumara un punto histórico.

La prensa deportiva portuguesa fue directa. A Bola tituló “Así no se puede” y describió la actuación como un partido de mucho juego, pocas ocasiones y demasiados fallos. La portada estuvo acompañada por una imagen de Cristiano Ronaldo con la mano en la cara, una fotografía que resumió la frustración nacional.

El capitán portugués, que disputa su sexto Mundial, jugó los 90 minutos. Sin embargo, falló dos ocasiones claras de una manera poco habitual para un goleador de su trayectoria.

Ronaldo, en el centro de las miradas

Cristiano Ronaldo volvió a ser el gran foco de atención. Su presencia histórica en una sexta Copa del Mundo aumentó la expectativa, pero su rendimiento ante Congo alimentó las dudas sobre el papel que debe tener en el equipo.

O Jogo también llevó al delantero a su portada con el titular “Bola fuera” y habló de decepción en el estreno. El periódico destacó la pobre actuación de CR7 y compañía, en una jornada que dejó más preguntas que respuestas.

Record siguió la misma línea con un mensaje aún más directo: “Así no va a funcionar, Portugal”. El diario señaló que la selección tendrá que jugar mucho mejor si quiere cumplir el sueño de pelear por el título mundial.

La crítica no se quedó solo en los medios deportivos. Correio da Manhã tituló “Houston, tenemos varios problemas”, en alusión a la ciudad donde se disputó el encuentro y a la conocida frase de la carrera espacial.

Un inicio prometedor que se apagó rápido

Portugal empezó el partido de la mejor manera. João Neves abrió el marcador en el minuto 6 y pareció encaminar una noche cómoda para el equipo europeo.

Pero esa ventaja temprana no se tradujo en dominio real. Portugal tuvo posesión, pero le faltó velocidad, profundidad y claridad en los últimos metros. El equipo movió la pelota, aunque sin generar suficientes ocasiones limpias para ampliar el marcador.

Congo, en cambio, resistió el golpe inicial y fue creciendo con el paso de los minutos. Cerca del descanso, Yoane Wissa marcó el 1-1 y cambió por completo el tono del partido.

El empate premió la personalidad del equipo africano, que regresó a un Mundial después de más de cinco décadas y logró un resultado de enorme valor competitivo.

Roberto Martínez queda bajo presión

El empate también coloca bajo observación a Roberto Martínez. El técnico español cuenta con una plantilla de gran talento, pero el primer partido dejó una sensación de equipo lento y previsible.

Portugal tiene nombres para dominar mejor: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ante Congo no logró transformar esa calidad individual en una estructura ofensiva convincente.

La decisión de mantener a Ronaldo durante todo el encuentro también será discutida. En un partido que pedía más movilidad y variantes, el capitán siguió en el campo hasta el final.

Martínez deberá ajustar rápido. El Mundial no concede demasiado tiempo para corregir y el Grupo K ya empezó con una advertencia inesperada.

Uzbekistán aparece como examen inmediato

Portugal volverá a jugar el martes 23 ante Uzbekistán, en un partido que ahora gana importancia. El grupo es liderado por Colombia, que arrancó con victoria, y el margen para otro tropiezo se reduce.

Una segunda actuación débil aumentaría la presión sobre el equipo y sobre su entrenador. En cambio, una victoria clara podría calmar el ambiente y devolver confianza a una selección construida para competir en rondas profundas.

El empate ante Congo no elimina a nadie, pero sí cambia el clima. Portugal llegó al Mundial con ambición de candidato y salió de Houston con dudas, reproches y titulares duros.

Para una selección con tanta jerarquía, el mensaje de su propia prensa fue contundente: así no alcanza.