La momia de San Charbel es uno de los casos más extraños relacionados con la conservación de cuerpos humanos. Más de un siglo después de su muerte, el monje libanés continúa siendo objeto de debate entre científicos, historiadores y creyentes.

San Charbel Makhlouf nació en 1828 en el actual Líbano y dedicó gran parte de su vida a la oración y al aislamiento religioso. Falleció en 1898 y fue enterrado en el monasterio donde vivía.

Poco después de su entierro comenzaron a surgir informes inusuales. Monjes del lugar afirmaron observar luces extrañas alrededor de la tumba durante algunas noches. Cuando el sepulcro fue abierto meses después, encontraron algo inesperado.

Según los registros de la época, el cuerpo estaba extraordinariamente conservado y producía un líquido rojizo que salía a través de los poros de la piel. Este fenómeno llamó inmediatamente la atención de autoridades religiosas y médicos.

La momia de San Charbel fue examinada en varias ocasiones durante las décadas siguientes. Los informes describían una mezcla de agua y sustancias orgánicas que continuaba apareciendo en el cuerpo. El fenómeno persistió durante años, convirtiendo el caso en uno de los más conocidos de la Iglesia católica.

Es importante señalar que los investigadores nunca concluyeron que el cuerpo estuviera “sangrando” en el sentido literal. Sin embargo, la presencia constante de ese líquido alimentó numerosas teorías y relatos populares.

Algunos especialistas sugirieron explicaciones relacionadas con procesos naturales de preservación y descomposición. Otros señalaron que las condiciones ambientales de la tumba pudieron influir en el estado del cuerpo.

La momia de San Charbel siguió siendo examinada durante buena parte del siglo XX. Con el paso de los años, el cuerpo comenzó a mostrar señales más normales de deterioro, aunque su estado inicial continúa siendo considerado extraordinario.

Hoy, miles de peregrinos visitan el santuario dedicado al monje en Líbano. Para muchos creyentes, el caso es una manifestación de santidad. Para otros, sigue siendo un fenómeno biológico poco comprendido.

Más de cien años después de su muerte, la historia de la momia de San Charbel continúa fascinando porque se encuentra en la frontera entre la fe, la ciencia y uno de los mayores misterios que puede ofrecer el cuerpo humano: lo que ocurre después de la muerte.