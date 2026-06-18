El cansancio constante puede parecer parte normal de la vida moderna, pero no siempre debe ignorarse. Entre trabajo, familia, estrés, pantallas y pocas horas de descanso, muchas personas se acostumbran a funcionar con poca energía. Sin embargo, cuando el agotamiento no mejora con dormir mejor o empieza a interferir con la rutina, conviene prestar atención.

La falta de sueño es una de las causas más comunes. Dormir pocas horas, acostarse tarde, despertarse varias veces durante la noche o tener horarios irregulares puede afectar la concentración, el ánimo, el apetito y el rendimiento físico. En estos casos, el cansancio suele tener una explicación clara y puede mejorar al recuperar una rutina de sueño más estable.

Pero el cansancio constante no siempre se resuelve con “dormir un poco más”. La fatiga también puede estar relacionada con anemia, problemas de tiroides, diabetes, infecciones, depresión, ansiedad, dolor crónico, deficiencias nutricionales, efectos secundarios de medicamentos o trastornos del sueño como apnea. Por eso, si la sensación de agotamiento dura varias semanas o aparece sin una causa evidente, es recomendable consultar con un profesional de salud.

Hay señales que merecen más atención. Si el cansancio viene acompañado de pérdida de peso sin explicación, fiebre, sudoración nocturna, falta de aire, dolor en el pecho, palpitaciones, mareos, tristeza persistente, debilidad intensa o dificultad para realizar tareas habituales, no debe dejarse pasar. Estos síntomas no siempre indican algo grave, pero sí justifican una evaluación.

También es importante observar cómo se despierta la persona. Si duerme suficientes horas, pero se levanta agotada, ronca fuerte, se queda dormida durante el día o alguien nota pausas en su respiración mientras duerme, podría haber un problema de sueño que requiere atención médica.

Mejorar hábitos puede ayudar cuando el cansancio está vinculado al estilo de vida. Mantener horarios regulares, limitar pantallas antes de dormir, reducir cafeína en la tarde, hidratarse, comer de forma equilibrada y moverse un poco cada día puede marcar diferencia. Aun así, estos cambios no reemplazan un diagnóstico cuando la fatiga persiste.

El cansancio constante es una señal del cuerpo, no una falla de carácter. A veces pide descanso; otras veces pide revisión médica. Escucharlo a tiempo puede ayudar a identificar problemas tratables y recuperar energía de manera más segura.