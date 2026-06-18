España necesita responder en Atlanta

España enfrentará este domingo a Arabia Saudí con una mezcla de urgencia y confianza histórica. La selección de Luis de la Fuente llega a la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 después de empatar sin goles ante Cabo Verde, un resultado que aumentó la presión sobre el equipo campeón de Europa.

El partido se disputará nuevamente en Atlanta, donde España buscará su primera victoria del torneo. El antecedente inmediato no fue el esperado. Contra Cabo Verde, el conjunto español dominó, pero no logró transformar la posesión en goles.

Ahora, el margen empieza a estrecharse. Arabia Saudí también llega con necesidad, después de empatar 1-1 ante Uruguay. Con el grupo igualado, una victoria puede cambiar por completo el panorama.

Un historial favorable ante Arabia Saudí

España tiene un dato a favor: ganó los tres partidos que disputó contra Arabia Saudí. El primer antecedente fue en el Mundial de Alemania 2006, también en la fase de grupos y también en el Grupo H.

El 23 de junio de 2006, el equipo dirigido por Luis Aragonés venció 1-0 en Kaiserlautern. El gol fue de Juanito Gutiérrez, con un cabezazo en el minuto 36.

Aquel partido cerró una fase de grupos perfecta para España, que ya había derrotado a Ucrania y Túnez. En ese equipo aparecían nombres como Cesc Fábregas, Raúl González, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Villa y Fernando Torres, varios de ellos protagonistas del ciclo dorado que llegaría después.

El segundo cruce fue en 2010, como preparación para el Mundial de Sudáfrica. España ganó 3-2 en Innsbruck, Austria, con un gol decisivo de Fernando Llorente en los minutos finales.

Arabia Saudí se adelantó por medio de Osama Hawsawi, pero David Villa igualó el marcador. Luego Xabi Alonso puso el 2-1, antes de que Al Numare firmara el empate saudí. Llorente evitó el tropiezo y selló una victoria que llegó poco antes de que España conquistara su primer Mundial.

La goleada de 2012 marcó el último precedente

El tercer y más reciente enfrentamiento fue el 7 de septiembre de 2012, en Pontevedra. España, ya campeona del mundo y bicampeona de Europa, goleó 5-0 a Arabia Saudí en el estadio Pasarón.

Aquel equipo, dirigido por Vicente del Bosque, vivía uno de los mejores momentos de su historia. Los goles fueron de Santi Cazorla, Pedro Rodríguez en dos ocasiones, Xavi Hernández y David Villa.

Ese partido reflejó la superioridad de una generación irrepetible. Sin embargo, el contexto actual es muy diferente. La España de De la Fuente tiene talento, pero también está obligada a demostrar que puede resolver partidos cerrados.

La presión cambió tras el empate con Cabo Verde

El 0-0 ante Cabo Verde dejó varias preguntas. España tuvo el balón, pero careció de profundidad durante muchos minutos. La entrada de Lamine Yamal dio algo más de impulso, aunque no alcanzó para romper la resistencia africana.

De la Fuente sabe que su equipo no puede repetir una actuación sin contundencia. Arabia Saudí no regalará espacios y llega con confianza después de competir ante Uruguay.

El partido exige ritmo, movilidad y más precisión en el último tercio. También puede abrir la puerta a cambios en el once, especialmente si el técnico decide apostar desde el inicio por jugadores capaces de desbordar por fuera.

Arabia Saudí no llega como víctima

Aunque el historial favorece por completo a España, Arabia Saudí ya demostró en los últimos años que puede incomodar a selecciones grandes. Su victoria ante Argentina en Catar 2022 sigue siendo una de las sorpresas más recordadas de los Mundiales recientes.

Por eso, el equipo español no puede confiarse. El favoritismo necesita confirmarse en el campo, especialmente en un grupo donde Uruguay aparece como rival fuerte y Cabo Verde ya avisó que no será un trámite.

Para España, ganar el domingo no sería solo sumar tres puntos. Sería recuperar autoridad, calmar dudas y colocarse otra vez en una posición favorable antes del cierre de la fase de grupos.

El historial invita al optimismo. La urgencia obliga a competir mejor. En Atlanta, España tendrá que demostrar que su pasado ante Arabia Saudí no es solo un recuerdo favorable, sino el punto de partida para reaccionar en el Mundial.