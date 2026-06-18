Neymar seguirá en Nueva Jersey

Neymar no viajará con Brasil a Filadelfia para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 ante Haití. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó este jueves que el delantero permanecerá en Nueva Jersey para completar la última etapa de su recuperación física.

“Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la CBF en una nota.

La decisión confirma que Brasil no quiere asumir riesgos con su número 10. Aunque el atacante ya superó la lesión en el gemelo derecho y volvió a entrenar con el grupo, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti prefiere darle más tiempo antes de ponerlo a competir.

Un regreso que avanza con cautela

El miércoles, Neymar se ejercitó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown, en Nueva Jersey. Fue una señal importante después de un mes de baja por una lesión muscular de grado 2 en el gemelo derecho.

Este jueves volvió a trabajar con el grupo con aparente normalidad, según comprobó EFE durante la parte abierta a los medios. En esa sesión, el jugador habló en privado con Ancelotti y luego participó en un rondo de calentamiento.

Aun así, entrenar no es lo mismo que competir en un Mundial. El ritmo, la intensidad y el riesgo físico de un partido oficial obligan a Brasil a medir cada paso.

Neymar sí estuvo en el banquillo durante el debut de la Seleção ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, no calentó en ningún momento porque todavía estaba inmerso en su proceso de rehabilitación.

Brasil mira ahora hacia Escocia

La previsión es que Neymar pueda estar disponible para el último partido de la fase de grupos contra Escocia, programado para el próximo miércoles en Miami. Ese encuentro podría marcar su regreso con la selección brasileña después de una larga ausencia.

El atacante no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023. Aquel día sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda durante un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.

Desde entonces, su carrera internacional ha estado marcada por lesiones, tratamientos y pausas. Por eso, cada avance en su recuperación genera expectativa, pero también prudencia.

La lesión que cambió los planes

Neymar se lesionó el 17 de mayo durante un partido del Brasileirão con el Santos. Al principio, el club informó que se trataba apenas de un edema. Luego, nuevas pruebas realizadas por la CBF confirmaron una lesión más seria de lo esperado.

El diagnóstico fue una lesión muscular de grado 2, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas. A pesar de eso, Ancelotti decidió mantenerlo en la lista de 26 jugadores para el Mundial.

La apuesta del técnico italiano tiene sentido desde la experiencia y la jerarquía del futbolista. Pero también implica manejar tiempos con precisión. Brasil sabe que un regreso apresurado podría poner en riesgo el resto del torneo.

Ancelotti protege a su figura

Ante Haití, la Seleção deberá buscar el resultado sin Neymar. El equipo viajará a Filadelfia mientras el delantero se queda en el hotel de concentración y trabaja en las instalaciones de Columbia Park.

La decisión puede frustrar a los aficionados que esperaban verlo debutar en el Mundial 2026. Sin embargo, desde el punto de vista deportivo, Brasil parece priorizar una recuperación completa antes que una aparición simbólica.

Neymar tiene 34 años y sabe que este Mundial puede tener un peso especial en su carrera. Brasil, por su parte, necesita su talento, pero lo necesita en condiciones reales de competir.

Por ahora, el plan es claro: no habrá viaje a Filadelfia, no habrá minutos ante Haití y la mira queda puesta en Miami. Allí, contra Escocia, Neymar podría tener la oportunidad de volver a vestir la camiseta de Brasil después de casi tres años de espera.