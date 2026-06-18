Irán queda en el centro del debate político

Irán no recibirá “ni un solo centavo” de Estados Unidos bajo el nuevo acuerdo para poner fin a la guerra, aseguró este jueves el vicepresidente JD Vance. La declaración buscó responder a las críticas del ala dura republicana, que acusa a la Administración de Donald Trump de haber cedido demasiado ante Teherán.

Durante una rueda de prensa, Vance afirmó que los términos del acuerdo han sido “tergiversados” por algunos medios y por sectores políticos contrarios al pacto. Según el vicepresidente, cualquier beneficio económico para la República Islámica dependerá de que cumpla plenamente sus compromisos.

El memorando de entendimiento contempla la creación de un fondo regional de reconstrucción para Irán de 300.000 millones de dólares. También prevé mecanismos para liberar recursos iraníes congelados por sanciones. Sin embargo, Vance insistió en que esos fondos no pertenecen a Estados Unidos.

Vance niega pagos estadounidenses

El vicepresidente fue tajante al explicar la posición de la Casa Blanca. Según dijo, Teherán no recibirá dinero estadounidense “bajo ninguna circunstancia”.

Vance sostuvo que los recursos contemplados en el acuerdo solo estarían disponibles si Irán cumple los términos pactados. Esos compromisos incluyen restricciones vinculadas a su programa nuclear, cooperación internacional y medidas para estabilizar el tránsito energético en la región.

“Si los iraníes no cambian su comportamiento, su capacidad militar y su programa nuclear seguirán destruidos; si sí cambian su comportamiento, entonces tendrán una relación transformadora con Oriente Medio”, declaró.

Para la Administración Trump, el acuerdo permite presentar dos escenarios favorables. Si Irán cumple, se abre una nueva etapa regional. Si no cumple, según la Casa Blanca, no accederá a los beneficios económicos prometidos.

El estrecho de Ormuz vuelve a operar

Vance también defendió que el pacto ya está generando resultados para Estados Unidos y para los mercados energéticos. Según el vicepresidente, 12,5 millones de barriles de petróleo pasaron por el estrecho de Ormuz durante la noche previa.

El estrecho es una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de crudo. Cualquier interrupción allí puede elevar precios, alterar cadenas de suministro y aumentar la presión económica sobre consumidores y empresas.

AP reportó que, como parte del acuerdo, la Marina estadounidense permitió el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes y levantó parte del bloqueo naval. Aunque algunas rutas siguen siendo peligrosas por la presencia de minas, el tránsito se reanudó por corredores considerados más seguros.

Ese dato fue usado por Vance como prueba de que el pacto puede aliviar la presión energética y reducir el riesgo de una escalada militar mayor.

Críticas desde el propio Partido Republicano

El acuerdo, sin embargo, enfrenta resistencia dentro del Partido Republicano. Los sectores más duros consideran que la Casa Blanca abrió la puerta a que Irán conserve margen para enriquecer uranio y recupere acceso a recursos financieros bloqueados por sanciones.

También cuestionan el fondo de reconstrucción, aunque la Administración insiste en que sería financiado por socios regionales y no por contribuyentes estadounidenses.

El debate recuerda otras disputas históricas en Washington sobre acuerdos con Irán. Para sus defensores, la diplomacia puede frenar el programa nuclear y reducir el riesgo de guerra. Para sus críticos, cualquier alivio económico fortalece a un gobierno considerado hostil por Estados Unidos e Israel.

Un acuerdo condicionado y bajo vigilancia

El memorando abre una fase de implementación y negociación que será vigilada de cerca. Según reportes de AP y Axios, el acuerdo contempla una ventana de 60 días para avanzar hacia un pacto final sobre el programa nuclear iraní.

Durante ese periodo, Irán deberá cooperar con mecanismos internacionales y permitir pasos concretos sobre su material nuclear. Estados Unidos, por su parte, se compromete a no imponer nuevas sanciones mientras se mantenga el proceso.

La Casa Blanca quiere mostrar el pacto como una vía para terminar la guerra, normalizar el tránsito por Ormuz y evitar un conflicto más costoso. Pero su éxito dependerá de la verificación, del cumplimiento iraní y de la capacidad de Trump para sostener apoyo político interno.

Por ahora, Vance intenta fijar el mensaje central: Irán solo recibirá beneficios si cambia su comportamiento, y esos beneficios no saldrán del bolsillo de Estados Unidos.