Mundial 2026 arranca con más rojas de lo esperado

El Mundial 2026 todavía transita la primera fase, pero ya dejó una estadística llamativa: en apenas 28 partidos se han mostrado seis tarjetas rojas. La cifra supera lo ocurrido en los 64 encuentros completos de Qatar 2022 y Rusia 2018, torneos que terminaron con cuatro expulsados cada uno.

El dato refleja un inicio intenso, con partidos físicos, revisiones arbitrales determinantes y situaciones disciplinarias que han marcado varios encuentros. En una Copa del Mundo ampliada, con 48 selecciones y más partidos, la gestión emocional y táctica de cada equipo empieza a ser tan importante como el talento.

Hasta ahora, los expulsados del torneo son los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, el mexicano César Montes, el bosnio Tarik Muharemovic y los cataríes Homam Ahmed y Assim Madibo.

El debut ya dejó una marca inédita

El partido inaugural entre México y Sudáfrica quedó en la historia por una razón inesperada. Fue el primer encuentro de apertura de una Copa del Mundo con tres expulsados.

Sudáfrica terminó ese duelo con dos jugadores menos, tras las rojas a Sithole y Zwane. México también perdió a César Montes en el tramo final. Aun así, el Tri logró imponerse y encaminar un inicio sólido en el Grupo A.

Ese partido marcó el tono disciplinario del torneo. Desde entonces, otros equipos también han sufrido expulsiones que condicionaron sus planes y obligaron a ajustar alineaciones para las siguientes jornadas.

Una comparación que llama la atención

La diferencia con los dos Mundiales anteriores es notable. Qatar 2022 y Rusia 2018 tuvieron apenas cuatro expulsados cada uno en todo el torneo. En cambio, el Mundial 2026 ya superó esa marca antes de completar la segunda fecha de todos los grupos.

El récord histórico sigue lejos. Alemania 2006 terminó con 28 tarjetas rojas, la cifra más alta en la historia de la competición. Ese torneo también dejó uno de los partidos más recordados por su dureza: el Países Bajos-Portugal de octavos de final, conocido como “la batalla de Núremberg”.

Aquel encuentro tuvo cuatro expulsados y 16 tarjetas amarillas, una imagen extrema de un fútbol desbordado por la tensión competitiva.

El VAR también pesa en la disciplina

Aunque cada expulsión tiene su propio contexto, el papel del videoarbitraje es cada vez más relevante. Acciones que antes podían pasar inadvertidas ahora son revisadas con más detalle, especialmente agresiones, entradas violentas o conductas antideportivas lejos del balón.

Eso no significa que el VAR explique todas las rojas. También influye el ritmo del torneo, el calor, la presión de debutar y la necesidad de competir al límite desde la primera jornada.

En un Mundial con más selecciones, muchas de ellas enfrentando escenarios de alta exigencia, los márgenes son pequeños. Una mala entrada, una reacción fuera de tiempo o una protesta mal medida pueden cambiar por completo el destino de un partido.

Una advertencia para las selecciones

La acumulación temprana de expulsiones deja una lección clara para los equipos: la disciplina será decisiva. Perder a un jugador en fase de grupos no solo afecta el partido en curso. También puede generar sanciones y dejar fuera a futbolistas importantes en encuentros clave.

Para selecciones con planteles menos profundos, una roja puede ser especialmente costosa. Para los favoritos, puede convertirse en un riesgo innecesario dentro de un torneo largo.

El Mundial 2026 todavía está lejos de acercarse al récord de Alemania 2006. Sin embargo, su arranque ya encendió las alertas.

La Copa del Mundo se juega con talento, táctica y resistencia. Pero este torneo está recordando algo básico: también se juega con cabeza fría.