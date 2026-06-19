Florencia Peña queda fuera de Luzu TV tras un grave error al aire

Florencia Peña dejó Luzu TV después de anunciar falsamente la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante una transmisión en vivo de El show del verano. El episodio provocó un fuerte debate en Argentina sobre la responsabilidad de los medios, el chequeo de información y los límites del entretenimiento cuando se trata de temas familiares y de salud.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi”, dijo Peña al aire, mientras conducía el programa. La afirmación se difundió rápidamente en redes sociales antes de que la propia producción le advirtiera que la información no estaba confirmada.

Minutos después, la conductora intentó corregir el dato. Pero el daño ya estaba hecho. La falsa noticia circuló con fuerza en un contexto especialmente sensible, ya que Lionel Messi disputa el Mundial 2026 con la selección argentina en Estados Unidos.

La familia Messi pidió respeto

La familia del futbolista emitió un comunicado para desmentir la muerte de Jorge Messi, de 68 años. Según el mensaje, el padre del capitán argentino atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable dentro del cuadro que presenta.

El comunicado también expresó “profundo malestar” por la forma en que algunas personas trataron una situación estrictamente privada. La familia pidió sensibilidad, respeto y responsabilidad ante un tema delicado.

La reacción fue inmediata. Periodistas, conductores y usuarios de redes cuestionaron tanto a Peña como al equipo de producción de Luzu TV. El caso dejó expuesto un problema central: una información sensible no puede salir al aire sin confirmación sólida.

Luzu TV anunció sanciones

Nicolás Occhiato, director de Luzu TV, manifestó en redes sociales su indignación y desacuerdo con lo ocurrido. Calificó el episodio como un “error inadmisible” y anticipó una revisión interna con sanciones.

Poco después, la plataforma informó mediante un comunicado institucional que decidió desvincular a los responsables involucrados. También confirmó que Florencia Peña daría “un paso al costado”.

Luzu TV sostuvo que era inadmisible difundir información sensible sin la verificación correspondiente. La decisión buscó marcar distancia del error y responder a la presión pública generada por el escándalo.

Peña pidió disculpas

Tras su salida, Peña publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió perdón a la familia Messi. La actriz y conductora dijo sentirse “muy avergonzada” por haber sido “el vehículo” de un dolor causado al círculo íntimo del futbolista.

También explicó que la producción del programa le pasó la información en vivo como si estuviera chequeada. Aun así, admitió su responsabilidad como parte del error.

“Me hago cargo de que soy parte del error”, señaló Peña, al confirmar que decidió concluir su participación en Luzu TV.

Su descargo no frenó las críticas, pero sí abrió una discusión más amplia. En televisión, radio, streaming o redes, quien comunica al aire también tiene responsabilidad sobre lo que dice, incluso cuando el dato llega desde producción.

Un escándalo que creció en redes

El caso tuvo una fuerte repercusión digital. Según un estudio de la firma Reputación Digital citado por EFE, el 77 % de las menciones en redes sobre el episodio incluyó sentimientos negativos. La ira fue la emoción dominante.

El mismo análisis indicó que la mayoría de las críticas apuntó a la falta de chequeo y al proceso de producción de la información. Una parte menor responsabilizó directamente a Peña.

El presidente argentino Javier Milei también se sumó a la polémica. En redes sociales, calificó las declaraciones de la conductora como “aberrantes e inescrupulosas” y lanzó duras críticas personales contra ella.

El periodismo ante una advertencia clara

El episodio con el padre de Messi funciona como una advertencia para los medios en tiempos de velocidad extrema. La necesidad de informar rápido no puede estar por encima de la obligación de verificar.

Cuando se trata de salud, muerte o situaciones familiares, el estándar debe ser todavía más alto. No alcanza con que un dato circule en redes o llegue desde una fuente interna. La confirmación debe ser clara, responsable y, sobre todo, humana.

Peña pagó el costo profesional de un error que impactó a una de las familias más conocidas del mundo deportivo. Luzu TV también quedó bajo presión por su proceso de producción.

El caso deja una lección incómoda para la industria: en vivo se puede improvisar el tono, pero no la verdad.