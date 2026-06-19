El cementerio del Everest no aparece en los mapas oficiales, pero es una realidad conocida por prácticamente todos los alpinistas que intentan conquistar la montaña más alta del planeta. A más de 8.000 metros de altitud, en una región conocida como la “zona de la muerte”, decenas de cuerpos permanecen donde perdieron la vida, convirtiéndose en sombríos puntos de referencia para quienes continúan el ascenso.

El monte Everest, con sus 8.849 metros de altura, ha atraído a aventureros de todo el mundo durante décadas. Sin embargo, alcanzar la cima implica enfrentarse a temperaturas extremas, vientos violentos, agotamiento físico y niveles de oxígeno tan bajos que el cuerpo humano comienza a deteriorarse rápidamente.

Es precisamente en estas condiciones donde surge el cementerio del Everest.

Recuperar un cuerpo a semejante altura es una tarea extremadamente peligrosa. Los rescates pueden requerir equipos especializados, numerosos escaladores y costos que superan decenas de miles de dólares. En muchos casos, el riesgo para los rescatistas es tan alto que las víctimas permanecen donde fallecieron.

Algunos de esos cuerpos se han convertido en referencias involuntarias para generaciones de montañistas. Uno de los casos más conocidos fue el de “Green Boots”, un escalador cuya identidad se cree que corresponde al indio Tsewang Paljor, fallecido durante la tormenta de 1996. Durante años, su cuerpo permaneció en una pequeña cueva de roca utilizada como punto de orientación por quienes ascendían por la ruta noreste.

El cementerio del Everest no es un lugar específico, sino una expresión utilizada para describir las zonas donde permanecen numerosos montañistas fallecidos. Las bajas temperaturas y el hielo actúan como conservantes naturales, ralentizando enormemente la descomposición.

La tragedia forma parte de la historia de la montaña. Desde que comenzaron las expediciones modernas, más de 300 personas han perdido la vida en el Everest. Muchas de ellas siguen allí.

A pesar de ello, miles de alpinistas continúan intentando alcanzar la cima cada año. Para muchos, el Everest representa el desafío definitivo. Para otros, es una prueba de que la naturaleza sigue imponiendo límites incluso en una era dominada por la tecnología.

El cementerio del Everest es un recordatorio de esa realidad. Cada cuerpo que permanece en la montaña cuenta una historia de ambición, resistencia y riesgo extremo. No son simples marcadores en una ruta de ascenso. Son testigos silenciosos del precio que algunos han pagado por intentar llegar al techo del mundo.