Los agujeros blancos son uno de los conceptos más extraños de la física teórica. Si los agujeros negros son conocidos por devorar todo lo que se acerca, estos serían su opuesto perfecto. En lugar de absorber materia y luz, los agujeros blancos expulsarían todo hacia el exterior.

La idea surge de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein. Matemáticamente, si existe una solución que describe un objeto que solo absorbe, también puede existir otra que solo expulse. Así nacieron los agujeros blancos en el papel, aunque no en la observación directa.

Un agujero blanco no permitiría que nada entrara en él. Toda la materia, energía y radiación serían expulsadas. En teoría, incluso la luz que intentara acercarse sería rechazada. Esto lo convierte en un objeto completamente opuesto a lo que conocemos en el universo observable.

El problema es que, hasta ahora, no hay evidencia de que los agujeros blancos existan realmente. Ningún telescopio ha detectado uno. Ninguna señal clara ha sido confirmada. Permanecen como una posibilidad matemática más que como un fenómeno comprobado.

Algunos científicos han propuesto que los agujeros blancos podrían estar conectados con los agujeros negros a través de estructuras hipotéticas conocidas como agujeros de gusano. En ese escenario, lo que cae en un agujero negro podría salir por un agujero blanco en otra parte del universo. Suena como ciencia ficción, y en gran medida lo es por ahora.

También se ha sugerido que el Big Bang podría haber sido un evento similar a un agujero blanco, una explosión inicial que expulsó toda la materia y energía que hoy forman el universo. Esta idea sigue siendo debatida y no cuenta con consenso científico.

El concepto de los agujeros blancos desafía la intuición porque rompe con la idea de que todo en el universo tiende a colapsar o atraer. Aquí ocurre lo contrario. Todo sale, nada entra.

Aunque su existencia no está confirmada, los agujeros blancos siguen siendo una herramienta útil para los físicos. Permiten explorar los límites de las teorías actuales y entender mejor cómo funcionan el espacio, el tiempo y la gravedad.

Por ahora, siguen siendo un misterio. Una posibilidad escrita en ecuaciones que describe un universo donde no todo desaparece en la oscuridad. Algunos fenómenos, al menos en teoría, podrían estar diseñados para devolverlo todo.