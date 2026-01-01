El asopao de resaca para el primero no es solo una sopa, es un rescate. Después de una noche larga, brindis repetidos y pocas horas de sueño, este plato llega con arroz meloso, caldo profundo y sabores que despiertan sin agredir. Es caliente, reconstructor y lo suficientemente sustancioso como para devolverle el equilibrio al cuerpo. En muchas casas caribeñas, el asopao del primero es casi obligatorio: una manera práctica y deliciosa de reiniciar el año.
Ingredientes (6 porciones)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- ½ libra de pollo en cubos o desmenuzado
- ½ libra de camarones medianos (opcional pero recomendado)
- ½ taza de sofrito
- 2 dientes de ajo picados
- 1 sobre de sazón con achiote
- 1 cucharadita de adobo
- ½ cucharadita de comino
- ½ cucharadita de orégano
- 1 tomate maduro picado
- ½ pimiento rojo picado
- 1 hoja de laurel
- 8 tazas de caldo de pollo caliente
- 1 taza de arroz de grano medio
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco picado
- Jugo de limón al servir
Preparación
1. Construye la base
En una olla grande, calienta el aceite a fuego medio. Añade el pollo y dóralo ligeramente. Incorpora el ajo y el sofrito, y cocina hasta que todo esté fragante y bien integrado.
2. Intensifica el sabor
Agrega el sazón, el adobo, el comino, el orégano, el tomate, el pimiento y la hoja de laurel. Cocina varios minutos hasta que la mezcla se vea concentrada y aromática.
3. Cocina el arroz
Vierte el caldo caliente y lleva a ebullición. Añade el arroz y cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta que el arroz esté tierno y el caldo espeso, con una textura entre sopa y guiso.
4. Finaliza
Agrega los camarones y cocina 3 a 4 minutos, solo hasta que estén rosados y firmes. Ajusta sal y pimienta.
5. Sirve
Retira la hoja de laurel. Sirve bien caliente, con cilantro fresco y un chorrito de limón justo antes de comer.
Consejos
- Este asopao debe quedar meloso, no seco. Si espesa demasiado, añade más caldo.
- El limón al final despierta el paladar y ayuda con la sensación de resaca.
- Funciona igual de bien solo con pollo o solo con camarones.
- Al día siguiente sabe incluso mejor.
El asopao de resaca para el primero es reconstructor, sabroso y honesto. No promete milagros, pero definitivamente ayuda.