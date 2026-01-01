El asopao de resaca para el primero no es solo una sopa, es un rescate. Después de una noche larga, brindis repetidos y pocas horas de sueño, este plato llega con arroz meloso, caldo profundo y sabores que despiertan sin agredir. Es caliente, reconstructor y lo suficientemente sustancioso como para devolverle el equilibrio al cuerpo. En muchas casas caribeñas, el asopao del primero es casi obligatorio: una manera práctica y deliciosa de reiniciar el año.

Ingredientes (6 porciones)

2 cucharadas de aceite de oliva

½ libra de pollo en cubos o desmenuzado

½ libra de camarones medianos (opcional pero recomendado)

½ taza de sofrito

2 dientes de ajo picados

1 sobre de sazón con achiote

1 cucharadita de adobo

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de orégano

1 tomate maduro picado

½ pimiento rojo picado

1 hoja de laurel

8 tazas de caldo de pollo caliente

1 taza de arroz de grano medio

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco picado

Jugo de limón al servir

Preparación

1. Construye la base

En una olla grande, calienta el aceite a fuego medio. Añade el pollo y dóralo ligeramente. Incorpora el ajo y el sofrito, y cocina hasta que todo esté fragante y bien integrado.

2. Intensifica el sabor

Agrega el sazón, el adobo, el comino, el orégano, el tomate, el pimiento y la hoja de laurel. Cocina varios minutos hasta que la mezcla se vea concentrada y aromática.

3. Cocina el arroz

Vierte el caldo caliente y lleva a ebullición. Añade el arroz y cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta que el arroz esté tierno y el caldo espeso, con una textura entre sopa y guiso.

4. Finaliza

Agrega los camarones y cocina 3 a 4 minutos, solo hasta que estén rosados y firmes. Ajusta sal y pimienta.

5. Sirve

Retira la hoja de laurel. Sirve bien caliente, con cilantro fresco y un chorrito de limón justo antes de comer.

Consejos

Este asopao debe quedar meloso, no seco. Si espesa demasiado, añade más caldo.

El limón al final despierta el paladar y ayuda con la sensación de resaca.

Funciona igual de bien solo con pollo o solo con camarones.

Al día siguiente sabe incluso mejor.

El asopao de resaca para el primero es reconstructor, sabroso y honesto. No promete milagros, pero definitivamente ayuda.