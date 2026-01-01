Menu
Asopao de resaca para el primero: espeso, revitalizante y hecho para empezar de nuevo

Asopao de resaca para el primero: espeso, revitalizante y hecho para empezar de nuevo

El asopao de resaca para el primero no es solo una sopa, es un rescate. Después de una noche larga, brindis repetidos y pocas horas de sueño, este plato llega con arroz meloso, caldo profundo y sabores que despiertan sin agredir. Es caliente, reconstructor y lo suficientemente sustancioso como para devolverle el equilibrio al cuerpo. En muchas casas caribeñas, el asopao del primero es casi obligatorio: una manera práctica y deliciosa de reiniciar el año.

Ingredientes (6 porciones)

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • ½ libra de pollo en cubos o desmenuzado
  • ½ libra de camarones medianos (opcional pero recomendado)
  • ½ taza de sofrito
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 sobre de sazón con achiote
  • 1 cucharadita de adobo
  • ½ cucharadita de comino
  • ½ cucharadita de orégano
  • 1 tomate maduro picado
  • ½ pimiento rojo picado
  • 1 hoja de laurel
  • 8 tazas de caldo de pollo caliente
  • 1 taza de arroz de grano medio
  • Sal y pimienta al gusto
  • Cilantro fresco picado
  • Jugo de limón al servir

Preparación

1. Construye la base

En una olla grande, calienta el aceite a fuego medio. Añade el pollo y dóralo ligeramente. Incorpora el ajo y el sofrito, y cocina hasta que todo esté fragante y bien integrado.

2. Intensifica el sabor

Agrega el sazón, el adobo, el comino, el orégano, el tomate, el pimiento y la hoja de laurel. Cocina varios minutos hasta que la mezcla se vea concentrada y aromática.

3. Cocina el arroz

Vierte el caldo caliente y lleva a ebullición. Añade el arroz y cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta que el arroz esté tierno y el caldo espeso, con una textura entre sopa y guiso.

4. Finaliza

Agrega los camarones y cocina 3 a 4 minutos, solo hasta que estén rosados y firmes. Ajusta sal y pimienta.

5. Sirve

Retira la hoja de laurel. Sirve bien caliente, con cilantro fresco y un chorrito de limón justo antes de comer.

Consejos

  • Este asopao debe quedar meloso, no seco. Si espesa demasiado, añade más caldo.
  • El limón al final despierta el paladar y ayuda con la sensación de resaca.
  • Funciona igual de bien solo con pollo o solo con camarones.
  • Al día siguiente sabe incluso mejor.

El asopao de resaca para el primero es reconstructor, sabroso y honesto. No promete milagros, pero definitivamente ayuda.

El Especialito

