Beef Stroganoff, tiras de carne en salsa cremosa con fondo de mostaza

© Msphotographic | Dreamstime.com

El beef stroganoff es un plato que nació en Rusia en el siglo XIX y viajó por Europa y América transformándose ligeramente en cada cocina. Lo que permanece es la idea central: tiras de carne salteadas rápidamente y una salsa cremosa que equilibra acidez, profundidad y suavidad.

No es un estofado pesado ni una salsa espesa sin control. El secreto está en no sobrecocinar la carne y en integrar la crema fuera de hervor fuerte. Cuando se hace bien, la textura es fluida y la carne mantiene su ternura.

Ingredientes

  • 500 g de carne de res en tiras finas
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla pequeña picada
  • 250 g de champiñones en láminas
  • 1 cucharadita de mostaza Dijon
  • 1/2 taza de caldo de res
  • 3/4 de taza de crema
  • Perejil fresco picado

Preparación

  1. Sazona la carne con sal y pimienta y pásala ligeramente por harina.
  2. Calienta la mantequilla y el aceite en una sartén amplia a fuego medio alto.
  3. Dora la carne rápidamente en tandas para que tome color sin cocerse en exceso. Retira y reserva.
  4. En la misma sartén, añade la cebolla y cocina hasta que esté suave.
  5. Incorpora los champiñones y saltea hasta que pierdan su humedad y se doren ligeramente.
  6. Añade la mostaza y mezcla.
  7. Vierte el caldo y deja reducir unos minutos.
  8. Baja el fuego e incorpora la crema, mezclando suavemente.
  9. Regresa la carne a la sartén y cocina solo el tiempo necesario para que se integre sin endurecerse.
  10. Ajusta sal y termina con perejil fresco.

Consejos útiles

  • La carne debe cocinarse rápido para mantener su textura.
  • No hiervas la crema con fuerza, puede separarse.
  • Si la salsa espesa demasiado, añade un poco más de caldo caliente.
  • Sirve de inmediato para conservar la suavidad de la carne.

El beef stroganoff se sirve caliente, con la salsa envolviendo cada tira de carne. Funciona bien con pasta, arroz o puré de papas. Es un plato clásico que no necesita adornos, solo técnica y equilibrio.

