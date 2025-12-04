Las novedades en inteligencia artificial, varias competiciones de cricket y el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk encabezan la lista de búsquedas globales de Google durante 2025. El buscador publicó este jueves el resumen anual con los temas que concentraron mayor interés en los últimos doce meses y el panorama muestra una mezcla de tecnología, deporte, política y entretenimiento.

En el primer puesto figura Gemini, el asistente de IA de Google, impulsado por el crecimiento acelerado de estas herramientas. El deporte ocupó la segunda línea de interés, con el duelo India vs Inglaterra como la segunda consulta más recurrente y, más abajo, otras búsquedas vinculadas al cricket como India vs Australia y la Asia Cup. La presencia del fútbol también fue notoria, con la Club World Cup entre las diez principales.

La tecnología volvió a concentrar la atención mundial con DeepSeek, la IA desarrollada en China, en el sexto lugar, y con el iPhone 17 en el noveno. Estas tendencias reflejan un año donde la competencia entre empresas por dominar el sector tecnológico marcó la conversación pública.

El tercer grupo de búsquedas lo protagonizaron países asociados a conflictos o tensiones geopolíticas. Entre ellos aparecieron Irán y, en décimo lugar, la combinación Pakistán e India, dos naciones que arrastran décadas de tensiones fronterizas y episodios de violencia.

El asesinato de Charlie Kirk, líder del movimiento ultraconservador Turning Point USA, se convirtió en la noticia más buscada del año. Kirk, de 31 años, murió tras recibir un disparo durante un debate político en la Universidad Utah Valley el pasado 10 de septiembre. Su muerte también encabezó la lista de fallecimientos más consultados, por encima de figuras como Ozzy Osbourne o el luchador Hulk Hogan. Incluso su pódcast superó en búsquedas al popular programa de los hermanos Travis y Jason Kelce.

En la categoría de noticias, Estados Unidos dominó por completo el listado, con consultas masivas sobre el cierre del Gobierno federal, los incendios en Los Ángeles, el veto a TikTok, la victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York y el desmantelamiento de USAID. Internacionalmente destacaron las elecciones en Irán, la elección del papa León XIV, el huracán Melissa y el tsunami que golpeó la península rusa de Kamchatka.

El entretenimiento, como cada año, aportó su propio capítulo. La actriz Mikey Madison y su película Anora destacaron en búsquedas, al igual que las letras de Dtmf, del puertorriqueño Bad Bunny. Las series Monster: The Ed Gein Story y Squid Game 3 se posicionaron entre las más consultadas, junto a la novela Regretting You, de Colleen Hoover.

En cuanto a personas, el término más buscado fue el rapero d4vd, investigado por autoridades estadounidenses tras hallarse en su vehículo el cadáver de una adolescente desaparecida. También figuraron Tyler Robinson, presunto asesino de Kirk, y el comediante Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido tras comentarios polémicos sobre el activista.

El listado de Google no solo ofrece una radiografía del año, sino también una ventana a los temas que moldearon conversaciones, controversias y tendencias culturales a nivel global.