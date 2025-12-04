Home/Noticias/PSOE pide la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso por supuesto espionaje masivo de Meta

PSOE pide la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso por supuesto espionaje masivo de Meta

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), con el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg (I), durante una cena ofrecida por el mandatario a líderes tecnológicos estadounidenses en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 4 de septiembre de 2025. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registró una petición formal en el Congreso para que Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, comparezca por el presunto espionaje masivo que la compañía habría realizado a millones de usuarios. La exigencia, que también alcanza a otros altos cargos de la empresa, surge tras revelarse que Meta rastreó durante meses la navegación en dispositivos móviles sin consentimiento.

La iniciativa socialista cumple con lo ya adelantado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien semanas atrás anunció que llamaría a Meta a rendir cuentas ante el Parlamento. Tras la polémica, la empresa aseguró a EFE que colaborará “de forma constructiva con las autoridades en este asunto”.

Además de Zuckerberg, el PSOE pide citar a Javier Oliván, director de operaciones de Meta, y a José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal. También solicita la participación de expertos ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, con el fin de analizar el alcance real del caso.

Los socialistas recuerdan que la investigación parte de un informe elaborado por IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos). Según estos centros, Meta habría utilizado un mecanismo oculto integrado en las aplicaciones de Facebook e Instagram para registrar la actividad web de usuarios de Android, incluso cuando navegaban en modo incógnito o a través de VPN.

El rastreo habría permitido a la compañía vincular los datos a perfiles personales, lo que el PSOE califica como “espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito”. De confirmarse, esta práctica vulneraría el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Meta enfrenta ya demandas colectivas en EE.UU., Canadá y Alemania por conductas similares.

“En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica y quien vulnere nuestros derechos pagará las consecuencias”, subrayó Sánchez.

La solicitud de comparecencias coincide con otro frente para la empresa: la Comisión Europea anunció este mismo jueves la apertura de una investigación antimonopolio sobre la nueva política de Meta en torno a WhatsApp Business. Bruselas sospecha que la compañía estaría restringiendo el uso de herramientas clave a proveedores de inteligencia artificial, lo que podría vulnerar las normas de competencia de la UE.

El caso abre un nuevo capítulo en el escrutinio global sobre Meta, una compañía cuya gestión de datos personales vuelve a colocarse en el centro del debate político y regulatorio europeo.

