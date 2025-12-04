Tito “El Bambino” y Farruko se unen en Temporal, un video oficial que mezcla flow urbano con un mensaje profundo sobre los altos y bajos de la vida. En el Tito El Bambino & Farruko Temporal video oficial, cada escena acompaña el ritmo con imágenes de fiesta, calle, barrio y esa vibra callejera que define al género. La canción suena a catarsis: recuerda que todo duele, pero también que todo es pasajero. Sus voces se complementan con fuerza — Tito con su estilo clásico, Farruko con su esencia actual — y juntos crean un tema que invita a soltar cargas y seguir pa’lante.

Este estreno no sólo suena… se siente.