La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que mantendrá una “pequeña reunión” con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a Washington, donde participará este viernes en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026. Será el primer cara a cara en persona entre ambos mandatarios.

“Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro canadiense Mark Carney”, señaló la mandataria en su conferencia matutina, sin detallar los temas que se abordarán en los encuentros. Añadió que viajará este mismo jueves por la noche en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que los tiempos no permitían el uso de vuelos comerciales.

El encuentro con Trump y Carney ocurrirá instantes antes del inicio del sorteo, uno de los hitos previos más relevantes rumbo al Mundial 2026, que México co-organiza junto a Estados Unidos y Canadá. Las tres naciones ya tienen asegurado su lugar como cabezas de serie y contarán con sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia del sorteo, programada para el 5 de diciembre, definirá el destino de las 48 selecciones participantes. Un día después, se dará a conocer el calendario completo de partidos y la distribución por estadios.

Sheinbaum también adelantó que, tras su participación en el sorteo, sostendrá un encuentro con mexicanos residentes en Estados Unidos. Planea regresar a Ciudad de México la noche del viernes para encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio de Gobierno de Morena en el Zócalo capitalino.

La reunión trilateral se produce en un contexto tenso. El miércoles, Trump sugirió que podría dejar expirar el T-MEC en 2026 y buscar un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, justo cuando se acerca la revisión pactada en el tratado.