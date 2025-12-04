El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que el mayor obstáculo en las relaciones entre Washington y Caracas es que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha roto todos los tratos que ha hecho” con distintas administraciones estadounidenses.

Durante una entrevista con Fox News, Rubio aseguró que Maduro ha incumplido al menos cinco acuerdos en la última década. El más reciente, señaló, correspondería al pacto alcanzado con el Gobierno de Joe Biden, en el que Venezuela se comprometía a realizar elecciones libres a cambio del alivio de sanciones.

“El presidente Donald Trump está listo para reunirse con cualquiera, pero al final del día necesitas a alguien dispuesto a cumplir un trato”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Las afirmaciones llegan en un momento de tensión creciente entre ambos países, luego de que Trump ordenara una operación militar en el Caribe frente a las costas venezolanas para atacar presuntas infraestructuras vinculadas al narcotráfico. El Gobierno de Maduro calificó la acción como una agresión y advirtió que responderá a cualquier incursión en territorio venezolano.

Caracas rechaza las acusaciones de narcotráfico y sostiene que Washington utiliza ese argumento para justificar una escalada militar. Rubio, por su parte, afirmó que Estados Unidos considera agotada la vía de acuerdos mientras Maduro “siga usando las negociaciones como maniobra y no como compromiso real”.

El secretario de Estado indicó que la Administración Trump mantiene comunicación con aliados regionales para coordinar posiciones y que “evaluará nuevas medidas” en los próximos días.