Grecia entrega la llama olímpica a Italia en una ceremonia marcada por la tradición y la cercanía de Milán-Cortina 2026

La actriz griega Mary Mina, en el papel de la Suma Sacerdotisa, enciende la Antorcha Olímpica durante la ceremonia de entrega de la Llama Olímpica para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en el Estadio Panatenaico de Atenas, Grecia. EFE/ Orestis Panagiotou

La llama olímpica completó este jueves su recorrido por Grecia con una ceremonia simbólica en el histórico estadio Panatenaico de Atenas, donde fue entregada oficialmente a Italia, anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. El relevo llega a solo 63 días de la inauguración de la cita olímpica.

El acto, transmitido por la emisora pública ERT, quedó reducido a la parte protocolaria tras la cancelación del programa artístico debido al pronóstico de tormentas en la capital griega. Aun así, la ceremonia mantuvo su carga simbólica, resaltando el vínculo cultural entre Grecia e Italia.

La jornada comenzó con el himno olímpico y los himnos nacionales de ambos países, interpretados por la orquesta sinfónica de ERT, mientras las banderas se izaban en el centro del estadio. Minutos más tarde, el luchador Yorgos Kuyumtsidis, campeón mundial en 2025, ingresó al recinto portando la llama ante los aplausos del público presente.

El Panatenaico, sede de los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896, volvió a convertirse en escenario de un momento histórico. Tras el recorrido inicial, la antorcha pasó a manos de la tenista italiana Jasmine Paolini, campeona olímpica de dobles en París 2024, quien posteriormente se la entregó al ciclista Filippo Ganna, medalla de oro en Tokio 2020.

El cierre quedó en manos de la jugadora griega de waterpolo Eleni Ksenaki, campeona mundial este año, quien encendió el pebetero acompañada por sus compañeras de selección. Al igual que en la ceremonia de encendido en Olimpia, sacerdotisas vestidas con atuendos tradicionales desempeñaron un papel central en el ritual.

“Ha encendido más que antorchas, ha encendido rostros, recuerdos y sueños”, expresó Isidoros Kuvelos, presidente del Comité Olímpico Heleno, en un mensaje que evocó el recorrido de la llama por el país. Por su parte, Giovanni Malagó, presidente del comité organizador de Milán Cortina 2026, celebró el regreso del fuego olímpico a Italia tras dos décadas.

La llama emprenderá ahora un viaje que atravesará las 110 provincias italianas hasta llegar al estadio San Siro de Milán, sede de la ceremonia de apertura el próximo 6 de febrero, donde comenzará oficialmente la edición invernal de los Juegos Olímpicos.

