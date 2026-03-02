Menu
Home/Recetas/Chicken and Dumplings, cucharadas suaves en un caldo espeso y reconfortante

Chicken and Dumplings, cucharadas suaves en un caldo espeso y reconfortante

Facebook
Twitter
Pinterest
© Msphotographic | Dreamstime.com

Hay platos que no se apuran. El chicken and dumplings es uno de ellos. Se cocina a fuego medio, con el vapor levantándose lentamente mientras el caldo se espesa y las bolitas de masa absorben sabor. No es una sopa ligera ni un guiso seco. Es algo intermedio, cremoso sin ser pesado, con capas que se sienten en cada cucharada.

Este clásico de la cocina estadounidense, especialmente del sur, nació como una forma de estirar el pollo y convertirlo en comida abundante. Las verduras aportan base, el caldo da profundidad y los dumplings, suaves y ligeramente esponjosos, hacen el resto.

Ingredientes

Para el guiso

  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 1 cebolla picada
  • 2 zanahorias en rodajas
  • 1 taza de ejotes en trozos
  • 3 tazas de pollo cocido desmenuzado
  • 4 tazas de caldo de pollo
  • 1 taza de leche o crema ligera
  • Sal y pimienta al gusto

Para los dumplings

  • 1 taza de harina
  • 1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 2 cucharadas de mantequilla fría
  • 1/2 taza de leche

Preparación

  1. Derrite la mantequilla en una olla amplia a fuego medio.
  2. Añade la cebolla y cocina hasta que esté suave.
  3. Incorpora zanahorias y ejotes y cocina unos minutos.
  4. Agrega el pollo y el caldo. Cocina hasta que las verduras estén tiernas.
  5. Añade la leche y ajusta sal y pimienta.

Para los dumplings:

  1. Mezcla la harina, el polvo para hornear y la sal.
  2. Incorpora la mantequilla fría hasta obtener una textura arenosa.
  3. Añade la leche y mezcla hasta formar una masa suave.
  4. Con una cuchara, coloca porciones de masa directamente sobre el guiso caliente.
  5. Tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 12 a 15 minutos sin destapar.
  6. Verifica que los dumplings estén cocidos por dentro antes de servir.

Consejos útiles

  • No destapes la olla mientras los dumplings se cocinan. El vapor es clave.
  • Si el caldo está demasiado líquido, deja reducir unos minutos antes de añadir la masa.
  • Los dumplings deben quedar suaves, no densos. No mezcles en exceso.
  • Sirve caliente, recién hecho.

El chicken and dumplings llega a la mesa espeso, con las bolitas de masa infladas y el pollo bien integrado en el caldo. No necesita acompañamiento complejo. Se sirve en plato hondo y se disfruta con cuchara, sin prisa.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Pastel de chocolate alemán con relleno de coco y nuez
March 1, 7:00 AM
By
Recetas
Manhattan Clam Chowder, tomate brillante y mar en cada cucharada
February 28, 7:00 AM
By
Recetas
Brochetas vietnamitas de pollo con hierba limón, doradas y llenas de aroma
February 27, 7:00 AM
By
Recetas
Sopa cremosa de brócoli, verde intenso y cuchara que reconforta
February 26, 7:00 AM
By
Recetas
Jambalaya criolla, arroz especiado con salchicha y camarones en una sola olla
February 25, 7:00 AM
By
Recetas
Madeleine cookies, conchas doradas y mantequilla apenas tostada
February 24, 7:00 AM
By
Recetas
Frijoles refritos, base esencial de la cocina mexicana
February 23, 7:00 AM
By
Recetas
Chicken Lo Mein, fideos salteados que cruzaron océanos
February 22, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *