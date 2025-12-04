Más de 4.500 años después de su construcción, la entrada oculta en la pirámide de Menkaure podría estar a punto de reescribir lo que sabemos sobre una de las estructuras más emblemáticas de Egipto. Un equipo conjunto de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich detectó dos cavidades subterráneas bajo la fachada este del monumento, hallazgo que aviva preguntas sobre pasajes, cámaras perdidas y técnicas arquitectónicas aún no descifradas.

El descubrimiento fue posible gracias a un conjunto de herramientas de última generación que incluyen radares de penetración terrestre y escáneres de ultrasonido. Estos instrumentos revelaron espacios llenos de aire ocultos tras la piedra, un indicio que los especialistas consideran sumamente relevante. Para los arqueólogos, la presencia de estas cavidades podría señalar un acceso bloqueado, una cámara auxiliar o incluso un corredor utilizado durante la construcción original.

La entrada oculta en la pirámide de Menkaure es especialmente intrigante porque esta es la más pequeña de las tres grandes pirámides de Guiza, pero también una de las menos exploradas. A diferencia de las pirámides de Keops y Kefrén, la de Menkaure conserva múltiples incógnitas sobre su diseño interno y la ubicación exacta de su cámara funeraria. Los nuevos datos podrían ofrecer pistas sobre métodos de ingeniería que el antiguo Egipto nunca dejó registrados.

Los investigadores advierten que aún no se puede perforar ni abrir estas cavidades sin comprometer la estabilidad de la estructura. El siguiente paso será obtener imágenes más precisas que permitan determinar la forma de las cámaras y su posible conexión con túneles existentes. Si las hipótesis iniciales se confirman, estaríamos ante uno de los descubrimientos más importantes de Guiza en décadas.

El hallazgo revive una pregunta clásica: ¿cuánto más esconden las pirámides? La entrada oculta en la pirámide de Menkaure demuestra que incluso los monumentos más estudiados aún guardan secretos capaces de sorprender a la ciencia. Y en un lugar donde el tiempo parece detenido, cada nuevo dato abre una ventana a un pasado que se niega a quedar sepultado.