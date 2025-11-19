La Universidad de Harvard abrió una investigación interna para examinar la relación entre su expresidente Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de que salieran a la luz miles de correos electrónicos que revelan años de comunicación entre ambos. La revisión también alcanza a la esposa de Summers y a cerca de una docena de actuales y antiguos miembros de la institución, según confirmó un portavoz de la universidad al periódico estudiantil The Crimson.

De acuerdo con la cadena CNN, Harvard está revisando la información mencionada en los documentos recientemente divulgados por el Congreso para determinar si debe tomar medidas disciplinarias o administrativas. El caso ha generado un fuerte impacto dentro de la universidad, especialmente porque Summers, además de exrector, fue secretario del Tesoro durante el Gobierno de Bill Clinton.

Summers anunció este lunes que se retirará temporalmente de sus actividades públicas tras la difusión de los nuevos documentos. En un comunicado reconoció sentirse profundamente avergonzado y admitió que sus acciones han causado daño. Aunque reducirá su presencia en eventos y compromisos externos, permanecerá como profesor en Harvard, con la intención de recuperar la confianza de la comunidad académica.

Los correos publicados por la Cámara de Representantes la semana pasada muestran múltiples intercambios entre Summers y Epstein, algunos de ellos relacionados con asuntos personales del exsecretario del Tesoro. Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, mantuvo durante años una red de vínculos con figuras influyentes de la política, la academia y las finanzas.

El caso tomó un giro político más intenso esta semana. El presidente Donald Trump recibirá este miércoles el proyecto de ley que obliga a la divulgación oficial de todos los archivos relacionados con Epstein, luego de que el Senado aprobara enviarlo de inmediato al Despacho Oval. La medida llega después de que los demócratas publicaran 20.000 correos adicionales en los que Epstein menciona directamente a Trump y su presunto conocimiento de los crímenes cometidos contra menores.

Trump, quien en el pasado fue amigo de Epstein pero niega haber tenido vínculos criminales con él, inicialmente se oponía a la publicación completa de los documentos. Sin embargo, cambió de postura el pasado fin de semana y pidió a los congresistas republicanos apoyar la ley para difundir los archivos. El giro del mandatario ha añadido aún más atención a una investigación que avanza con rapidez y promete nuevas revelaciones.