El jueves 18 de diciembre se caracteriza por el cambio de la Luna a Géminis, impulsando la comunicación, el aprendizaje y la movilidad. La mente está clara y abierta a nuevos conocimientos. La energía es favorable para asuntos profesionales relacionados con la palabra, el comercio o las comunicaciones. Sin embargo, la salud y el equilibrio físico son un tema recurrente para varios signos, recordándonos la importancia del cuidado preventivo.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Estás en un momento de visibilidad profesional. Te verás favorecido en comunicaciones, reuniones y proyectos laborales. Es el día de “dejarte ver” en los círculos adecuados para impulsar tu carrera. No descuides tu forma física. El cuerpo pide atención y disciplina; una visita al gimnasio o un plan de ejercicios te pasará factura si lo ignoras.

Afirmación: “Mi voz es escuchada y mi energía física me sostiene para alcanzar mis metas.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Géminis en trígono a Marte (impulso a las comunicaciones y la acción).

Números de la Suerte: 1, 22, 38.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

A pesar de los recelos o las dudas en tu relación, hoy disfrutarás haciendo planes de futuro con la persona amada. Es vital que te impliques activamente para que estos proyectos se cristalicen. Además, el momento es excelente para empezar a ahorrar o establecer un plan de inversión a largo plazo. La seguridad emocional y material van de la mano.

Afirmación: “Construyo un futuro seguro y amoroso junto a mi pareja. Mis finanzas prosperan.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en la casa de los valores (enfoque en el amor y la economía).

Números de la Suerte: 4, 5, 26.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Las recientes interacciones sociales han despertado tu curiosidad intelectual. Con la Luna en tu signo, tu sed de conocimiento es alta. No caigas en la pereza mental. Dedica tiempo a cultivar tu espíritu: lee, ve al teatro, o explora nuevas películas. Nutrir tu mente es tan importante como cuidar tu cuerpo.

Afirmación: “Mi mente es un jardín fértil. La nutro con sabiduría y conocimiento.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en tu signo (impulso al aprendizaje y la comunicación).



Números de la Suerte: 3, 11, 49.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Día de análisis y concentración profunda. Debes prestar mucha atención a los detalles en el estudio o el trabajo, ya que puedes pasar por alto algo crucial. Con la energía del día, las oportunidades de romance están por doquier, e incluso podría materializarse un compromiso o una boda. Sigue con tus buenos hábitos alimenticios.

Afirmación: “Mi atención al detalle me guía al éxito. Mi vida amorosa se consolida en la felicidad.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en cuadratura a tu Sol (exigencia de enfoque y análisis).



Números de la Suerte: 6, 8, 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu salud te pide atención. Es probable que hayas estado forzando los límites y tu organismo está enviando señales. Hoy te convences de que la prevención es la clave. Evita caer en viejos patrones de descuido. Un cambio de conciencia sobre el autocuidado te ayudará a prevenir futuros malestares.

Afirmación: “Tomo las riendas de mi salud con conciencia y determinación. Soy mi prioridad.”

Acontecimiento Astrológico: Trígono de Sol a la Luna (armonía para tomar decisiones positivas sobre salud).

Números de la Suerte: 5, 10, 19.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Las tensiones acumuladas requieren una descarga consciente. Las prácticas de relajación como el yoga o el tai-chi te serán muy útiles. Combinar esto con algo de deporte te proporcionará una sensación de tranquilidad mental que habías olvidado. Prioriza la paz interior sobre la productividad.

Afirmación: “La paz es mi estado natural. Me recargo de energía a través del equilibrio y la quietud.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en cuadratura a tu Sol (necesidad de liberar tensión mental).

Números de la Suerte: 4, 7, 12.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

¡Día de éxito intelectual! Tu mente está clara, tranquila y enfocada. Si tienes exámenes, pruebas, entrevistas de trabajo o retos que requieran agudeza mental, los resultados serán excelentes. En el amor, tu pareja no debe esperar romanticismo exagerado; tu energía está canalizada en el plano intelectual.

Afirmación: “Mi mente es aguda y brillante. Obtengo resultados excepcionales gracias a mi claridad.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Trígono a tu Sol (claridad mental y facilidad para la expresión).

Números de la Suerte: 3, 25, 37.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Si buscas una relación estable, hoy debes enfocar tu energía en ese tipo de vínculo. Aléjate de las relaciones superficiales. Una persona del pasado puede reaparecer, complicando tus decisiones. Disfruta de la vida plenamente, pero sé consciente de tus acciones para no herir a nadie en el proceso. Sé honesto contigo mismo y con los demás.

Afirmación: “Mi corazón busca la estabilidad. Actúo desde la honestidad y el respeto.”

Acontecimiento Astrológico: Plutón en conjunción a tu Sol (transformación en la vida sentimental).

Números de la Suerte: 9, 13, 18.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu empeño en alcanzar la máxima eficiencia está a tope. Tu sensibilidad se encuentra especialmente activa, inclinándote a participar en proyectos caritativos o de apoyo comunitario. Canaliza esta energía altruista. El servicio a los demás te brindará una satisfacción profunda y un sentido de propósito.

Afirmación: “Mi sensibilidad me conecta con un propósito más elevado. Doy y recibo con alegría.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en tu signo (impulso al altruismo y la búsqueda de sentido).

Números de la Suerte: 5, 14, 33.

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Posees la energía necesaria para resolver las situaciones más complicadas en el trabajo. Además, si abandonaste tus estudios, hoy es un excelente momento para considerar retomarlos. Nunca es tarde para sumar conocimientos. La disciplina que aplicas en tu carrera te servirá para el éxito académico.

Afirmación: “Mi determinación resuelve cualquier obstáculo. El conocimiento es mi aliado.”

Acontecimiento Astrológico: : Luna en Trígono a tu Sol (estabilidad y enfoque para el aprendizaje).

Números de la Suerte: 8, 26, 44.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Disfrutas de una jornada inusualmente tranquila. Sientes un sosiego que te impulsa a retrasar cualquier dificultad. Tu único objetivo es acostarte con la conciencia tranquila y totalmente relajado. No te involucres en dramas ajenos. Hoy, el bajo perfil y el autocuidado son tu estrategia de bienestar.

Afirmación: “Elijo la calma. Mi paz interior es mi máxima prioridad.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Géminis en la casa del disfrute (necesidad de ligereza mental).

Números de la Suerte: 4, 11, 37.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Las tensiones de los últimos días han provocado un desgaste nervioso que afecta tu físico. Tu plan para hoy podría alterarse por esta razón. Un largo paseo, preferiblemente cerca del agua o en la naturaleza, te ayudará a liberar esta carga nerviosa. Escucha a tu cuerpo y date el tiempo de recuperación que necesitas.

Afirmación: “Libero las tensiones. Mi cuerpo y mente se recuperan con cada momento de descanso.”

Acontecimiento Astrológico: Cuadratura de Neptuno a la Luna (alta sensibilidad y posible desgaste).

Números de la Suerte: 7, 16, 20.