Pese a su corta vida, la escritora británica Jane Austen (1775–1817) dejó un legado literario que sigue vivo dos siglos después. Con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, el Grolier Club de Nueva York, una de las sociedades de bibliófilos más prestigiosas del mundo, explora su influencia cultural y editorial en una exposición que podrá visitarse hasta febrero.

Ubicado discretamente en el Upper East Side de Manhattan, el club exhibe más de 100 libros, cartas, ensayos, pósteres y objetos relacionados con Austen, en una muestra titulada Paper Jane: 250 Years of Austen, abierta hasta el Día de San Valentín.

La exposición propone un recorrido por cinco periodos de 50 años, que permite observar cómo ha cambiado la lectura, interpretación y comercialización de la obra de Austen desde el siglo XIX hasta la actualidad.

“Tratamos de mostrar los aspectos más importantes de Jane Austen en cada momento histórico y cómo la percibían sus lectores”, explicó a EFE Mary Crawford, una de las curadoras de la muestra, cuyo nombre coincide curiosamente con el personaje de Mansfield Park.

Una exposición nacida de colecciones privadas

La exhibición funciona también como una declaración de admiración personal. Todas las piezas proceden de las colecciones privadas de las tres curadoras: Mary Crawford, Sandra Clark y Janine Barchas, miembros del Grolier Club que llevan más de cuatro décadas reuniendo material relacionado con la autora británica.

Entre los objetos más valiosos se encuentra una primera edición estadounidense de Orgullo y prejuicio, considerada una versión “pirata” basada en la tercera edición londinense. Clark relató que pasó años buscándola hasta que apareció de forma inesperada a la venta en Amazon, después de que sus propietarios originales la olvidaran en una vivienda que fue vendida.

Crawford, por su parte, recuerda con humor la búsqueda de una segunda edición de Sentido y sensibilidad, que terminó encontrando en el suelo de una librería de segunda mano en Tempe, Arizona. “Nadie sabía lo que era”, aseguró.

De lectura elitista a icono popular

La muestra también analiza cómo la percepción de Jane Austen ha evolucionado con el tiempo. En el siglo XIX y principios del XX, su obra era leída mayoritariamente por hombres y admirada por círculos intelectuales. Durante la Primera Guerra Mundial, sus novelas llegaron incluso a las trincheras gracias al programa War Services Library, que enviaba libros a los soldados.

Uno de los objetos expuestos muestra una ilustración de ese programa, en la que un militar sostiene varios libros mientras carga un arma al hombro.

Décadas después, especialmente a partir de los años 50 y 60, Austen pasó a promocionarse como autora dirigida a mujeres, coincidiendo con el acceso de estas a la educación universitaria. Sus novelas comenzaron a comercializarse como relatos románticos, una etiqueta que, según las curadoras, simplificó en exceso su profundidad literaria.

Austen en la cultura popular

Además de ediciones históricas, la exposición incluye fragmentos de correspondencia original, como una carta enviada por Austen a su hermano en 1814, en la que menciona la futura publicación de Mansfield Park.

El recorrido se completa con objetos que muestran la presencia de Austen en la cultura popular contemporánea, entre ellos entradas de adaptaciones teatrales, cartas de tarot temáticas, pósteres firmados de versiones cinematográficas y el DVD de Clueless (1995), adaptación moderna de Emma.

Con esta muestra, el Grolier Club propone una mirada amplia y documentada sobre cómo Jane Austen pasó de ser una autora leída en privado a convertirse en un fenómeno cultural global, dos siglos y medio después de su nacimiento.