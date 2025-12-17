El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y su entrenador Juan Carlos Ferrero anunciaron este martes el final de su relación profesional, poniendo punto final a una etapa de más de siete años que marcó el ascenso del murciano hasta la cima del tenis mundial.

A partir de ahora, Samuel López, quien ya formaba parte del equipo técnico y compartía funciones con Ferrero, asumirá en solitario la responsabilidad de dirigir la carrera del tenista español.

“Es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa como entrenador y jugador”, escribió Alcaraz en sus redes sociales.

Una relación clave en la carrera de Alcaraz

Ferrero comenzó a trabajar con Alcaraz en 2018, cuando el tenista tenía apenas 15 años y aún no competía en el circuito ATP. La apuesta del exnúmero uno del mundo, facilitada por el agente Albert Molina, resultó decisiva.

Bajo la dirección de Ferrero, Alcaraz entró en el top 100 en 2021, ganó su primer título ATP en Umag ese mismo año y conquistó su primer Masters 1000 en Miami en 2022, resultados que marcaron el inicio de su irrupción definitiva en la élite.

Desde entonces, el murciano, hoy con 22 años, ha acumulado 24 títulos, incluidos seis Grand Slam: dos Abiertos de Estados Unidos, dos Wimbledon y dos Roland Garros.

Un adiós desde la cima

“Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades”, escribió Alcaraz, quien destacó tanto el crecimiento deportivo como personal vivido junto a Ferrero.

“Hemos conseguido llegar a la cima, y sentía que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba”, añadió el tenista.

Alcaraz también subrayó el valor del proceso compartido y la relación humana construida durante estos años, recordando que Ferrero fue, además de su entrenador, una figura clave en su formación.

Nuevo rumbo con Samuel López

Con la salida de Ferrero, Samuel López asume el mando técnico en solitario en un momento clave del calendario. La ruptura se produce a un mes del inicio del Abierto de Australia, el único Grand Slam que aún no ha conquistado Alcaraz y uno de sus grandes objetivos inmediatos.

“Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos”, concluyó Alcaraz, asegurando que la separación se produce sin cuentas pendientes y desde el máximo respeto mutuo.