Sheinbaum pide a la ONU intervenir para evitar un conflicto entre EE.UU. y Venezuela

Sheinbaum pide a la ONU intervenir para evitar un conflicto entre EE.UU. y Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo este miércoles un llamado directo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un papel activo y evite un posible derramamiento de sangre, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria reiteró la postura histórica de México en materia de política exterior, basada en la no intervención y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela o sobre la presidencia de Nicolás Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención”, afirmó Sheinbaum.
“Es un llamado a Naciones Unidas para que asuma su papel y se evite cualquier derramamiento de sangre, buscando siempre una solución pacífica”, añadió.

Escalada tras anuncio de Trump

Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total” contra petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una medida que eleva de forma significativa la presión sobre el Gobierno de Maduro.

El anuncio se suma a una serie de acciones recientes de Washington en el Caribe, incluyendo operativos militares y la incautación de buques con crudo venezolano, que Caracas ha calificado como actos de “piratería”.

México reafirma su postura diplomática

Sheinbaum subrayó que México mantendrá su línea diplomática tradicional, independientemente de las diferencias ideológicas con otros gobiernos.

“La prioridad debe ser siempre evitar la violencia y proteger a las poblaciones civiles”, sostuvo, al tiempo que insistió en que los conflictos internacionales deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos multilaterales.

El llamado de la mandataria mexicana se da en un contexto de creciente preocupación internacional por el riesgo de un enfrentamiento mayor entre Washington y Caracas, con posibles repercusiones en la región.

