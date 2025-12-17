Warner Bros. Discovery (WBD) recomendará a sus accionistas que rechacen la oferta de compra presentada por Paramount, de 30 dólares por acción, y respalden en su lugar el acuerdo ya alcanzado con Netflix, informó este martes The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al proceso.

La decisión deja ahora en manos de Paramount y de su director ejecutivo, David Ellison, la posibilidad de mejorar su propuesta antes de que expire el plazo establecido. Las acciones de Warner Bros. Discovery cotizan actualmente cerca de los 30 dólares, lo que, según el diario, indica que el mercado espera una oferta superior.

Netflix vs Paramount por Warner Bros. Discovery

La disputa enfrenta a dos gigantes de la industria audiovisual por el control de una de las compañías más emblemáticas de Hollywood.

Warner Bros. Discovery alcanzó previamente un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. En ese pacto, Netflix se comprometió a pagar 27,75 dólares por acción, en una combinación de efectivo y acciones, adquiriendo tanto los estudios de Warner como la plataforma de streaming HBO Max.

Posteriormente, Paramount irrumpió con una opa hostil valorada en 108.000 millones de dólares, ofreciendo 30 dólares en efectivo por acción por la totalidad de la compañía.

Plazos y posibles cambios

La oferta de Paramount vence el próximo 8 de enero, fecha límite hasta la cual la empresa puede decidir si eleva su propuesta para intentar convencer a los accionistas de Warner Bros. Discovery.

Hasta el momento, la dirección de WBD considera que el acuerdo con Netflix ofrece mayor estabilidad estratégica y menor riesgo regulatorio, según las fuentes citadas por el Wall Street Journal.

Preocupaciones por concentración y monopolio

La batalla por Warner Bros. Discovery ha reavivado el debate sobre la concentración empresarial en el sector del entretenimiento, ya dominado en Estados Unidos por un reducido número de conglomerados que integran cine, televisión, medios y plataformas de streaming.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) advirtió que la operación podría vulnerar las leyes antimonopolio. Además, senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal alertaron al Departamento de Justicia de que una eventual fusión podría dar lugar a una empresa con capacidad para elevar los precios televisivos en un contexto de inflación.

Por ahora, el desenlace dependerá de si Paramount decide mejorar su oferta o si los accionistas respaldan la recomendación de Warner Bros. Discovery de seguir adelante con Netflix.