El Gobierno de México aseguró este martes que los faltantes en la entrega de agua a Estados Unidos, establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, podrán cumplirse a más tardar en octubre de 2030, sin afectar el abasto de agua para consumo humano ni para actividades agrícolas en territorio mexicano.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que México ha dado cumplimiento al tratado bilateral y que el suministro interno de agua está “totalmente garantizado”.

Qué establece el Tratado de Aguas de 1944

La Cancillería recordó que el artículo 4 del tratado fija un volumen anual de agua que México debe entregar a Estados Unidos a partir de seis afluentes mexicanos. No obstante, el acuerdo contempla que dicha entrega no tiene que realizarse necesariamente cada año, ya que está organizada en ciclos de cinco años.

En casos de sequía extraordinaria, como los registrados recientemente, el tratado permite que los faltantes acumulados al final de un ciclo puedan reponerse en el siguiente.

Sequía histórica en la cuenca del Río Bravo

De acuerdo con la SRE, durante el ciclo 2020–2025 se registraron condiciones de sequía históricas en la cuenca del Río Bravo, lo que impidió a México cumplir con la totalidad de su cuota en ese periodo.

“El Tratado permite este escenario y otorga a México un ciclo adicional de cinco años para reponer los volúmenes faltantes, plazo que concluye en octubre de 2030”, precisó la dependencia.

Medidas para mejorar la gestión del agua

El Gobierno mexicano destacó que se están implementando acciones de mejora en la gestión del agua, especialmente en las zonas fronterizas, a través de programas de tecnificación y optimización del recurso.

Estos proyectos se desarrollan en los distritos de riego 025 y 026 en Tamaulipas, así como en los distritos 05 y 009 en Chihuahua, todos ubicados en la cuenca mexicana del Río Bravo.

Acuerdo reciente y presión de Washington

La SRE recordó que el pasado 12 de diciembre, ambos países acordaron liberar 249 millones de metros cúbicos de agua, volumen con el que México ya cuenta, gracias a las precipitaciones registradas durante la última temporada de lluvias.

Actualmente, ambos gobiernos trabajan en la elaboración de un plan de entregas para el nuevo ciclo, que deberá definirse de manera conjunta antes del 31 de enero de 2026.

Las negociaciones se intensificaron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel del 5 % a México si no se liberaban antes del 31 de diciembre 246,6 millones de metros cúbicos pendientes.

Trump afirmó que México acumula un adeudo de más de 986 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, lo que, según él, ha afectado a agricultores y ganaderos estadounidenses.

Intercambio de agua entre ambos países

El Tratado de Aguas de 1944 regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambos países. Conforme al acuerdo, Estados Unidos entrega a México 1.850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, mientras que México debe entregar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.