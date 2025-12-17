Menu
Trump amplía la prohibición de viajes a EE.UU. e incluye a Siria y otros siete países

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió este martes la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, que ahora incluye a siete nuevas naciones, entre ellas Siria, así como a personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Nacional Palestina.

La decisión fue adoptada tras un atentado ocurrido en noviembre en Washington, perpetrado por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional, en el que uno de ellos falleció.

Nuevos países con veto total

Según una orden ejecutiva firmada por el mandatario, queda restringida por completo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de:

  • Burkina Faso
  • Laos
  • Mali
  • Níger
  • Sierra Leona
  • Sudán del Sur
  • Siria

La disposición también prohíbe el ingreso de personas que porten documentos de viaje vinculados a la Autoridad Nacional Palestina. En meses previos, la Administración Trump ya había denegado visados a funcionarios palestinos que planeaban asistir a la Asamblea General de la ONU.

Restricciones parciales a otros países

Además del veto total, la orden presidencial impone restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países:

Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Estas limitaciones incluyen mayores controles migratorios y restricciones en la emisión de visados.

Países ya vetados previamente

Trump ya había decretado en junio una prohibición total para los ciudadanos de 12 países que permanecen en la lista:

Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Asimismo, se mantienen las restricciones parciales previamente impuestas a Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Con esta ampliación, 19 países están ahora sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales.

Justificación de la medida

En el texto de la orden ejecutiva, Trump sostuvo que las restricciones son necesarias para proteger al país.

“Las limitaciones impuestas por esta proclamación son necesarias para impedir la entrada de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno de Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan”, señala el documento.

Caso que motivó la decisión

El presunto autor del ataque que precedió a la medida es Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó asilado a Estados Unidos en 2021 tras colaborar con la CIA en Afganistán. El acusado se ha declarado no culpable de los cargos que enfrenta.

El Especialito

