Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado por la muerte de sus padres, delitos que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, según informó este martes la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

El fiscal de distrito, Nathan Hochman, anunció que su oficina presentará dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancia especial, al considerar que el acusado habría causado la muerte de más de una persona en un mismo hecho.

Además, la Fiscalía sostiene que Nick Reiner utilizó personalmente un arma letal, en este caso un cuchillo, lo que agrava la imputación y amplía el abanico de posibles condenas.

“En este momento no se ha tomado una decisión sobre si se solicitará la pena de muerte”, explicó Hochman, quien confirmó que el acusado permanece detenido sin derecho a fianza.

Investigación en curso y proceso judicial

El fiscal subrayó que los cargos presentados no constituyen una condena y que las pruebas serán evaluadas por un jurado especial, que deberá determinar si procede formalmente el enjuiciamiento.

También indicó que, como es habitual en este tipo de casos, los deseos y consideraciones de la familia serán tenidos en cuenta en futuras decisiones procesales.

La atención se centra ahora en el Departamento del Forense del condado de Los Ángeles, que deberá establecer la hora exacta de las muertes. Por el momento, la Policía no ha ofrecido detalles concluyentes sobre el mecanismo del fallecimiento.

Arresto sin incidentes

Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo sin que se produjera resistencia, según confirmó Alan Hamilton, subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“No hubo indicios de que fuera a huir ni de que ofreciera resistencia”, explicó Hamilton, quien precisó que el LAPD tuvo conocimiento del caso tras una solicitud de asistencia del Departamento de Bomberos, primer equipo en acudir al domicilio.

Los cargos serán presentados oficialmente en las próximas horas y, una vez que el acusado reciba el alta médica, comparecerá ante el tribunal para declararse culpable o inocente.

Hallazgo de los cuerpos y antecedentes

Rob Reiner, de 78 años, reconocido por películas como When Harry Met Sally y The Wolf of Wall Street, y su esposa Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados muertos el domingo en su residencia de Los Ángeles por una de sus hijas, quien alertó a las autoridades.

Nick Reiner, que residía en una vivienda anexa a la de sus padres, fue detenido poco después. Según fuentes policiales citadas por el Los Angeles Times, el acusado llevaba décadas luchando contra adicciones al alcohol y las drogas.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Twin Towers, bajo vigilancia especial por riesgo de suicidio, mientras continúa el proceso judicial.