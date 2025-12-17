Menu
Home/Farándula/Creadores de Hollywood lanzan una coalición para regular el uso de la inteligencia artificial

Creadores de Hollywood lanzan una coalición para regular el uso de la inteligencia artificial

Danielschreurs | Dreamstime.com

Un grupo de 18 figuras influyentes de la industria audiovisual de Hollywood anunció la creación de la Coalición de Creadores sobre IA (CCAI), una iniciativa que busca promover un uso responsable de la inteligencia artificial en el entretenimiento y proteger la creatividad humana, el empleo y los derechos de los creadores.

La coalición funcionará como un consejo asesor cuyo objetivo será establecer estándares compartidos, definiciones claras y mejores prácticas, además de impulsar protecciones éticas y artísticas para el uso de la IA en proyectos de cine, televisión y otros formatos de entretenimiento.

Según detalla la organización en su página web, la CCAI no pretende frenar el avance tecnológico, sino orientarlo de forma responsable.

Una iniciativa respaldada por grandes nombres

Entre los impulsores de la coalición figuran cineastas y actores como Daniel Kwan, Joseph Gordon-Levitt y Natasha Lyonne, mientras que la iniciativa ya ha reunido más de 500 firmantes.

Entre quienes han expresado su apoyo se encuentran Kirsten Dunst, Orlando Bloom, Natalie Portman, Cate Blanchett, Ben Affleck y Guillermo del Toro, entre otros nombres destacados de la industria.

“Esto no implica un rechazo total a la inteligencia artificial. La tecnología ya está aquí. Es un compromiso con la innovación responsable y centrada en el ser humano”, señala el comunicado de la coalición.

Apoyo de sindicatos y profesionales del sector

La CCAI cuenta con el respaldo de miembros de los principales sindicatos de Hollywood, incluidos el Sindicato de Directores (DGA), el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), el Sindicato de Guionistas (WGA), el Sindicato de Productores (PGA) y el Sindicato de Técnicos de Escenario (IATSE).

Además, se han sumado artistas independientes, ejecutivos y especialistas en tecnología, lo que refleja un enfoque transversal que busca consenso dentro de la industria.

“No hacerlo rápido, sino hacerlo bien”

Los impulsores de la coalición subrayan que la iniciativa no enfrenta a la industria tecnológica con la del entretenimiento, ni plantea una confrontación entre trabajadores y empresas.

“Esta no es una línea divisoria entre la industria tecnológica y la del entretenimiento, ni entre el sector laboral y las corporaciones. En cambio, estamos trazando una línea entre quienes quieren hacerlo rápido y quienes quieren hacerlo bien”, afirmaron.

Con esta coalición, los creadores buscan influir en el debate global sobre la inteligencia artificial, en un momento en el que su uso en procesos creativos genera preocupación por el impacto en el empleo, los derechos de autor y la autoría artística.

El Especialito

El Especialito

