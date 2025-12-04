La Luna Llena ejerce una fuerte influencia hoy, aportando una potente energía emocional que impulsa la culminación y la realización. Es un día de máxima visibilidad emocional, donde las verdades y sentimientos alcanzan su punto álgido. El universo nos invita a la consciencia: hacer una pausa y apreciar sinceramente todo lo bueno que nos rodea. Además de la introspección, esta energía potencia la creatividad y la intuición. Se requiere actuar con imaginación y mente abierta ante las oportunidades. Las situaciones estancadas verán la claridad necesaria para materializarse, siendo el momento ideal para tomar decisiones alineando corazón y mente.



Aries (21 de marzo – 20 de abril)

La Luna Llena puede influir en los nativos más proclives al astro. Esto provocará una especie de inquietud. La clave es canalizar la energía en tu regente, Marte, para transformar esa inquietud en acción productiva, en lugar de atribuirla al azar

Afirmación: “Canalizo mi energía interior en acción. La inquietud se transforma en impulso positivo.”

Acontecimiento Astrológico: El impacto de la Luna Llena, que exige canalizar la alta energía emocional en acción.

Números de la Suerte: 1, 10, 31

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Te llegan oportunidades profesionales, lo que exige dejar de lado momentáneamente algunas cuestiones personales. Tu regente, Venus, te pide enfocarte en el valor a largo plazo. No temas, tus relaciones personales no se dañarán permanentemente; prioriza tu ambición.

Afirmación: “Mi ambición me guía. Priorizo mi carrera sin dañar mis lazos personales.”

Acontecimiento Astrológico:Venus en Casa 10 (Carrera), exigiendo una elección entre las oportunidades profesionales y el ocio personal.

Números de la Suerte: 2, 11, 20.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Si trabajas por tu cuenta, necesitarás darle un empujón con imaginación, buscando resquicios de negocio donde otros solo ven opacidad. Tienes capacidad para ello. Mercurio, tu regente, te pide agudeza mental para no dormirte en los laureles.

Afirmación:“Mi imaginación es mi activo. Utilizo mi mente para crear nuevas oportunidades de negocio.”

Acontecimiento Astrológico: Mercurio en la Casa 6 (Trabajo), pidiendo originalidad y agudeza para crear nuevos negocios.

Números de la Suerte: 3, 12, 21

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

La Luna Llena puede tocar una fibra sensible. Deberías apreciar lo bueno que te rodea. Aleja el pesimismo, porque puedes acabar algo aislado en estas fechas. Tu vida mejorará con algunos cambios de actitud; enfócate en la gratitud.

Afirmación: “Alejo el pesimismo. Aprecio lo bueno y mi actitud atrae la alegría.”

Acontecimiento Astrológico: El impacto de la Luna Llena, que intensifica la sensibilidad, pidiendo un cambio de actitud.

Números de la Suerte: 4, 13, 22

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La sorpresa será el elemento clave para reforzar hoy la relaciones de pareja. El Sol, tu regente, pide que te salgas de lo habitual para generar un extra de interés y diversión. Si buscas pareja, hazlo en ambientes distintos a lo habitual, donde puedas brillar con originalidad.

Afirmación: “Mi originalidad fortalece mi amor. La sorpresa trae diversión a mi vida.”

Acontecimiento Astrológico: El Sol en Sagitario, impulsando la creatividad y la sorpresa para reforzar los lazos afectivos.

Números de la Suerte: 5, 14, 23

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

En el trabajo sigues sin encontrar tu sitio. Quizá no sea bueno que confíes tanto en el juicio de tus superiores y empieces a creer en ti mismo, en tus ideas y proyectos personales. Puede surgir una nueva relación que te hará sentir muy especial. Mercurio te pide autoconfianza.

Afirmación:“Confío en mi juicio. Mis ideas personales me guían hacia una relación especial.”

Acontecimiento Astrológico: Mercurio (regente) en aspecto de tensión, que te pide dejar de confiar en el juicio de otros y creer en ti mismo..

Números de la Suerte: 6, 15, 24

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Venus, tu regente, te da encanto social. Tendrás que echar mano de toda tu capacidad para las relaciones públicas y conectar con un grupo para trabajos en equipo. Muéstrate además generoso con tus compañeros para conseguir que sumen sus energías a las tuyas. La colaboración es la clave.

Afirmación: “Mi encanto y generosidad crean una poderosa sinergia de equipo.”

Acontecimiento Astrológico: Venus en Casa 3 (Comunicación), impulsando la capacidad de relaciones públicas y el trabajo en equipo.

Números de la Suerte: 7, 16, 25

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Inicias una etapa muy fructífera en el plano económico. Si te habías planteado invertir, puede ser un gran momento con la ayuda de un asesor. Te sientes independiente y autosuficiente, pero no debes apartar a la persona amada de tu vida.Plutón te pide una transformación financiera, pero con equilibrio.

Afirmación: “Mi prosperidad crece con disciplina y mantengo el equilibrio en el amor.”

Acontecimiento Astrológico: La Luna en Casa 2 (Finanzas), indicando el inicio de una etapa económica fructífera.

Números de la Suerte: 8, 17, 26

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un asunto de sumo interés para tu futuro profesional puede llegar a frustrarse. Para quedarte tranquilo, deberás concentrar tus fuerzas y resolverlo de forma directa. Tus relaciones familiares y sentimentales te enriquecerán y te darán la estabilidad que la frustración profesional te quita.

Afirmación: “Mi concentración resuelve los obstáculos. La familia es mi fuente de riqueza emocional.”

Acontecimiento Astrológico: El Sol en tu signo en aspecto tenso, que frustra el futuro profesional, pidiendo una acción directa y enfocada.

Números de la Suerte: 9, 18, 27

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Aunque los cambios marcarán tu futuro en los próximos días, aún atraviesas una etapa muy monótona y aburrida. Con un poco de paciencia e imaginación superarás esta fase. Saturno, tu regente, te pide que extraigas experiencias necesarias y positivas de esta rutina.

Afirmación:“Encuentro el valor en la rutina. La paciencia y la imaginación me preparan para los cambios.”

Acontecimiento Astrológico:Saturno (regente) en aspecto de quietud, que mantiene la monotonía para que extraigas lecciones.

Números de la Suerte: 10, 19, 28

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Con dificultades pero con muchas ganas conseguirás ganar una prueba, un concurso, o hasta aprobar un examen. Notarás cambios en tu organismo que tal vez te pidan hacer una vida más activa. Urano, tu regente, te da la determinación para ganar el desafío.

Afirmación: “Mi determinación me lleva a la victoria. Abrazo una vida más activa y saludable.”

Acontecimiento Astrológico: La Luna en Casa 9 (Expansión) en un aspecto de desafío, que requiere ganas y esfuerzo para la victoria.

Números de la Suerte: 11, 20, 29

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Puede haber mucha actividad en tu lugar de trabajo; quizá sea el mejor momento para cambiar de puesto, aspirar a más. Tendrás ideas brillantes y te sentirás exultante, cargado de energía. Neptuno, tu regente, te da inspiración. Sin embargo, no te excedas con las compras.

Afirmación: “Mi inspiración me da brillo. Es el momento de aspirar a una posición superior.”

Acontecimiento Astrológico: La Luna en Casa 6 (Trabajo) en un aspecto de actividad intensa, impulsando el cambio de puesto.

Números de la Suerte: 12, 21, 30