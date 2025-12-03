Marc Anthony encendió oficialmente la temporada navideña con el lanzamiento de “Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas”, un vibrante Amazon Music Original que ya está disponible exclusivamente en Amazon Music. Puedes escucharlo aquí:

Escucha la canción: https://amzn.to/4ijnj08

La nueva versión en salsa reimagina el clásico de José Feliciano con una energía fresca, festiva y profundamente latina, manteniendo la esencia emocional del tema original pero elevándola con una producción cálida, potente y lista para convertirse en favorita de las fiestas. Marc Anthony explicó que grabar esta canción fue una manera de honrar un legado y, al mismo tiempo, ofrecer un regalo musical a quienes celebran alrededor del mundo.

El artista compartió también un mensaje especial sobre el significado personal del tema y de la Navidad en su vida.

La canción forma parte del esfuerzo global de Amazon Music para celebrar la música navideña a través de nuevas interpretaciones de artistas destacados. Con este lanzamiento, Marc Anthony se une a la lista internacional de Amazon Music Originals que este año incluye a Gwen Stefani, Kylie Minogue, Mariah The Scientist, Marco Mengoni, Vanessa Mai, Amir, Spacey Jane y más.

Amazon Music destacó la importancia de este lanzamiento dentro de su compromiso por amplificar las voces latinas y honrar las tradiciones culturales que unen a las comunidades durante esta época. En la misma línea, la plataforma continúa ofreciendo playlists y estaciones temáticas que celebran la temporada, entre ellas la playlist Felices Fiestas y la nueva estación navideña ‘Feliz Navidad’.

La combinación del sonido característico de Marc Anthony con el espíritu del clásico navideño logra un equilibrio entre nostalgia, ritmo y celebración. Es una versión que evoca familia, unión y alegría, elementos que definen la experiencia navideña en la comunidad latina y más allá.

Con este Amazon Music Original, Marc Anthony vuelve a situarse al centro de la conversación musical de la temporada, entregando una interpretación que seguramente acompañará cenas, reuniones, y celebraciones en todos los rincones del mundo.

La Navidad ya suena diferente… y definitivamente más tropical.