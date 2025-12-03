Buscar
Kany García estrena Tierra Mía (Video Oficial)

Kany García estrena Tierra Mía (Video Oficial)

Foto: Kany Garcia/ YouTube/ VEVO

Kany García regresa con fuerza en Tierra Mía, un himno intenso que abraza identidad, raíces y memoria colectiva. En el Kany García Tierra Mía video oficial, la cantautora lleva a su audiencia a un recorrido nostálgico por paisajes de su infancia, patios puertorriqueños y símbolos de su tierra natal, evocando nostalgia, pertenencia y esperanza. La canción pinta con notas suaves y sinceras ese querer de cuidar lo que nos vio crecer, como dice la letra: proteger la raíz de la “tierra mía”. Vocales delicadas, melodía introspectiva, y un mensaje fuerte sobre identidad — la mezcla perfecta para quienes sienten que el lugar de dónde vienes nunca se olvida.

Este estreno no es solo música, es un abrazo a las raíces que nos forjaron. Disfruta el video a continuación…

