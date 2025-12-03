Eros Ramazzotti vive una etapa de renovación artística y personal que coincide con uno de los hitos más profundos de su vida. A sus 61 años, el cantautor italiano se convirtió en abuelo y se prepara para regresar a los escenarios con una gira mundial en 2026. La noticia llega acompañada del lanzamiento de un álbum doble titulado Una historia importante, que incluye nuevas versiones de clásicos y colaboraciones junto a artistas latinos. Esta mezcla de pasado y presente marca el tono del proyecto con el que Eros Ramazzotti gira 2026 regresa a la conversación musical internacional.

En una entrevista con EFE desde Miami, el artista explicó que este álbum simboliza una puerta que se abre. Su intención es revisitar su trayectoria sin perder de vista el presente. Para él, los discos no funcionan como un archivo de recuerdos, sino como declaraciones de intenciones que definen nuevos capítulos. En ese sentido, afirma que espera seguir construyendo su historia musical por muchos años más.

Una historia importante reúne voces de distintas generaciones. Entre sus colaboradores figuran Andrea Bocelli, Jovanotti, Giorgia, Ultimo y Max Pezzali. También se suman artistas internacionales como Alicia Keys y varios representantes del ámbito latino, entre ellos Carín León, Lali y Kany García. Ramazzotti describe a todos como colegas respetados, amigos y músicos que trabajan con dedicación.

El cantante reflexiona también sobre el contexto global y la necesidad de volver a lo esencial. Considera que, en tiempos de incertidumbre, la música funciona como un refugio emocional que ofrece esperanza. Ese espíritu se refleja en la nueva versión de Si bastase un par de canciones, grabada junto a Bocelli y presentada con un sentido actualizado.

El disco incluye temas de amor como Mi día preferido, Cuánto amor me das y Mañana. También aborda desamores en canciones como Estúpidas palabras románticas y explora reflexiones sobre la vida en piezas como La Aventura.

La preparación para la gira lo mantiene activo. Con humor admite que entrenar a su edad no es simple, aunque se considera disciplinado. Dice que dejó atrás hábitos que ya no encajan con esta etapa. No fuma, no consume drogas y bebe muy poco. Procura descansar más y reconoce que las mañanas lo encuentran despierto, con ideas en movimiento. Con la llegada de su nieto, la perspectiva familiar cambió y ahora valora mucho más el tiempo lejos de la exposición pública.

Fuera del escenario, Ramazzotti busca la tranquilidad. Le gusta montar a caballo, convivir con sus gatos y mantener un ritmo de vida pausado. El deporte lo sigue solo desde la televisión debido a un problema en la rodilla, mientras que las películas se han convertido en su compañía en los descansos de la gira.

El cantautor también comparte su visión sobre la industria musical. Considera que el mercado actual está saturado por el volumen de estrenos diarios y que destacarse es cada vez más complejo. En Italia, el rap y el trap dominan las listas, mientras fenómenos como Måneskin exportan el rock italiano al mundo. Aun así, él mantiene su fe en la permanencia del pop melódico.

Para Ramazzotti, la música sigue siendo un motor. El anuncio del Eros Ramazzotti gira 2026 y el estreno de su nuevo disco lo colocan en un momento de evolución que combina nostalgia, madurez y el impulso de seguir creando. Como él mismo dice, tres minutos de canción todavía pueden hacer una diferencia.