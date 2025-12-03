Buscar
HRW alerta que detención de solicitante de asilo genera dudas sobre seguridad en el Mundial 2026

Autor de foto: Denis Linine Foto cortesia: Dreamstime.com

La organización Human Rights Watch lanzó una advertencia sobre la seguridad en el Mundial 2026 tras la reciente detención de un solicitante de asilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El incidente ocurrió en julio durante la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey y, según la oenegé, expone riesgos para ciudadanos extranjeros que asistan a competiciones deportivas en Estados Unidos. La preocupación sobre la seguridad en el Mundial 2026 se ha convertido en un nuevo foco de atención para organizaciones de derechos humanos.

En un comunicado, HRW señaló que el arresto ilustra las limitaciones de los esfuerzos de la FIFA para manejar los riesgos que enfrentan los asistentes extranjeros. La organización explicó que el detenido buscaba disfrutar un día especial con sus hijos y terminó encarcelado por tres meses antes de ser enviado a un país donde afirma que su vida corre peligro.

Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, declaró que, bajo las políticas actuales del presidente Donald Trump, la aplicación de leyes migratorias en eventos deportivos puede conducir a separaciones familiares y poner en riesgo a personas que huyen de la persecución. Worden aseguró que el caso evidencia que no existe una protección adecuada para quienes buscan refugio, incluso en espacios públicos masivos.

HRW pidió a la FIFA que inste a las autoridades estadounidenses a no utilizar los eventos asociados al Mundial como escenarios para operativos migratorios. Señaló que una Copa del Mundo debería garantizar seguridad y respeto a los derechos humanos para todos los asistentes, sin excepción.

El próximo Mundial se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Este viernes tendrá lugar el sorteo oficial de grupos en el Centro Kennedy en Washington, un acto que marca el inicio formal del camino hacia la edición de 2026. Mientras continúan los preparativos, la advertencia sobre la seguridad en el Mundial 2026 abre un debate sobre cómo equilibrar vigilancia, derechos humanos y el espíritu global del fútbol.

El Especialito

El Especialito

