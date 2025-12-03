Serena Williams puso fin a las especulaciones sobre un posible regreso al tenis profesional. La estadounidense aseguró este martes que no tiene intención de volver a competir, a pesar de haber reaparecido en el sistema antidopaje de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis. Su nombre en el registro generó rumores inmediatos sobre un eventual retorno, pero la deportista aclaró que esa posibilidad no está sobre la mesa. La discusión sobre el Serena Williams regreso al tenis creció rápidamente en redes sociales antes de que ella misma frenara las versiones.

En una breve publicación, Williams señaló que todo lo ocurrido era una exageración. La ex número uno del mundo no participa en competiciones desde 2022. Aunque en ese momento se despidió del circuito, evitó usar la palabra retirada de forma definitiva, un gesto que muchos interpretaron como una ventana abierta hacia su regreso.

El interés volvió a intensificarse cuando se confirmó su incorporación al sistema antidopaje administrado por la ITIA. Los atletas registrados deben informar de manera constante su localización y otros datos necesarios para realizar controles. La jugadora, que tiene 44 años, no ha explicado por qué ingresó nuevamente a este programa si no planea competir. Sin embargo, su presencia en el sistema implica que, si cambiara de opinión, tendría que esperar seis meses antes de volver a jugar de manera profesional.

Adrian Bassett, portavoz de la ITIA, declaró al New York Times que la agencia fue notificada sobre su deseo de aparecer en el registro. Según Bassett, esto no confirma una intención de regreso, sino que simplemente le permitiría mantener abierta esa opción en el futuro.

La fecha de entrada de Serena al sistema fue el 6 de octubre, lo que le permitiría, en teoría, volver al circuito en abril de 2026. No obstante, sus declaraciones dejan claro que no está considerando esa posibilidad. El Serena Williams regreso al tenis seguirá siendo un tema de interés entre los aficionados, pero por ahora se mantiene solo como un rumor alimentado por la nostalgia de una de las figuras más grandes en la historia del deporte.