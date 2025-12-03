La decisión de la Administración del presidente Donald Trump de retener fondos federales del programa SNAP abrió un nuevo frente de tensión entre Washington y los estados gobernados por demócratas. El anuncio fue realizado este martes y forma parte de un conflicto que comenzó cuando varias administraciones estatales se negaron a entregar datos sobre los beneficiarios y su estatus migratorio. La retención de fondos SNAP, según el Gobierno federal, busca obtener la información requerida para supervisar el programa.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, explicó que la solicitud de datos fue enviada en febrero. Hasta ahora, 29 estados de mayoría republicana entregaron la información sin objeciones. En contraste, otros 21 estados, entre ellos California, Nueva York y Minnesota, se negaron a cumplir con la petición. Rollins defendió la medida al asegurar que los datos son esenciales para combatir lo que calificó como fraude en el sistema de asistencia alimentaria.

Durante una reunión de gabinete, Rollins advirtió que, a partir de la próxima semana, se detendrá el traslado de fondos federales a los estados que no colaboren. La funcionaria afirmó que el objetivo es proteger los recursos pagados por los contribuyentes y mejorar la coordinación entre gobiernos estatales y federales.

Los beneficios del SNAP alcanzan a cerca de 42 millones de personas en todo el país, lo que convierte al programa en una pieza central de la red de apoyo alimentario. La retención de fondos SNAP generó críticas inmediatas de gobernadores y fiscales generales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su inconformidad en redes sociales, mientras que el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, sostuvo que la medida busca castigar a gobiernos rivales. Ellison señaló además que la solicitud de información forma parte de una campaña para recopilar datos personales sensibles sin justificación.

El conflicto también ha llegado a los tribunales. Un juez federal en San Francisco emitió en octubre una orden preliminar que impide al Gobierno retener los fondos mientras continúa el proceso legal. Aunque el Departamento de Agricultura puede presentar una apelación antes del 15 de diciembre, su solicitud para suspender la orden judicial fue rechazada. La retención de fondos SNAP sigue así envuelta en un debate legal y político que podría escalar en las próximas semanas.