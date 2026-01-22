El tribunal del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos varios mensajes de texto intercambiados entre la actriz Blake Lively y la cantante Taylor Swift en el marco del proceso judicial que enfrenta a Lively con Justin Baldoni, su compañero de reparto en la película It Ends With Us.

Los documentos, incorporados al expediente judicial, muestran conversaciones privadas en las que ambas abordan el impacto personal y emocional del conflicto legal iniciado por Lively contra Baldoni. En uno de los mensajes, la actriz pregunta a Swift si todo está bien entre ellas y expresa sentirse “una mala amiga” por convertirse en “un saco de tristeza que solo habla de su propia mierda”.

Swift responde señalando el desgaste que percibe en la relación. En su mensaje, afirma sentirse exhausta y reconoce que ha notado un cambio en la forma en que Lively se comunica con ella. La cantante compara los mensajes de la actriz con “un correo corporativo enviado a 200 empleados” y admite que se siente distanciada, añadiendo que extraña a su amiga “divertida” y espontánea.

Otro intercambio, fechado en diciembre de 2024, revela una reacción de Swift a una noticia publicada por la revista People en la que Baldoni aseguraba haber quedado “sexualmente traumatizado” por una expareja. Al compartir el enlace, Swift escribió un comentario crítico hacia el actor, interpretando la declaración como una estrategia defensiva antes de que se hicieran públicas las acusaciones de Lively.

Semanas más tarde, la cantante envió a la actriz otra noticia informando que la agencia de representación de Baldoni había rescindido su contrato. En ese mensaje, Swift felicita a Lively y afirma que su acción podría evitar que otras personas pasen por situaciones similares, destacando la rapidez con la que, según ella, se produjo el distanciamiento profesional del actor.

La publicación de estos mensajes se produce en un contexto judicial complejo. En septiembre pasado, Swift accedió a declarar en la fase preparatoria del caso, que se espera llegue a juicio en Nueva York el próximo mes de mayo.

Blake Lively presentó la demanda en diciembre de 2024, acusando a Justin Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us y de haber impulsado posteriormente una campaña de desprestigio en su contra tras hacer públicas sus denuncias. Baldoni ha negado las acusaciones, mientras el proceso continúa su curso en los tribunales estadounidenses.