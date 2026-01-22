Menu
‘One Battle After Another’ lidera unas nominaciones al Óscar dominadas por grandes autores

Las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Óscar confirmaron este jueves una carrera abierta, marcada por el peso del cine de autor y por producciones que han dominado la conversación crítica durante el último año. ‘One Battle After Another’, de Paul Thomas Anderson, se perfila como una de las grandes protagonistas, junto a títulos como ‘Sinners’ y ‘The Secret Agent’, en una edición que combina ambición artística y fuerte presencia de intérpretes consagrados.

En la categoría de mejor dirección competirán Paul Thomas Anderson por ‘One Battle After Another’, Chloé Zhao por ‘Hamnet’ y Ryan Coogler por ‘Sinners’, junto a Josh Safdie por ‘Marty Supreme’ y Joaquim Trier por ‘Sentimental Value’. La selección confirma una apuesta clara por cineastas con una voz autoral definida y trayectorias reconocidas dentro y fuera de Hollywood.

El apartado interpretativo masculino está encabezado por el brasileño Wagner Moura, nominado a mejor actor por ‘The Secret Agent’, un logro destacado para el cine latinoamericano. Moura competirá con Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’), en una de las categorías más disputadas del año.

En mejor actriz, la Academia reconoció a Emma Stone por ‘Bugonia’, Jessie Buckley por ‘Hamnet’, Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’, Kate Hudson por ‘Sung Sung Blue’ y Renate Reinsve por ‘Sentimental Value’. El grupo combina figuras consagradas con interpretaciones que han destacado por su riesgo y complejidad emocional.

La carrera por el Óscar a mejor película incluye a ‘The Secret Agent’, ‘One Battle After Another’ y ‘Sinners’, junto a ‘Frankenstein’ y ‘Marty Supreme’. Completan la lista ‘Bugonia’, ‘F1’, ‘Hamnet’, ‘Train Dreams’ y ‘Sentimental Value’, en una selección que refleja diversidad de géneros, estilos y procedencias creativas. El ganador se conocerá el próximo 15 de marzo, durante la gala que se celebrará en Los Ángeles.

En los premios de reparto, el puertorriqueño Benicio del Toro obtuvo una nominación a mejor actor secundario por su papel en ‘One Battle After Another’, categoría en la que también compite Sean Penn por la misma película. La doble presencia refuerza el peso interpretativo del filme de Anderson dentro de esta edición.

Las nominaciones confirman una temporada dominada por proyectos ambiciosos y nombres de alto perfil, con una competencia que se prevé ajustada en las principales categorías.
La lista completa de nominados puede consultarse en el sitio oficial de la Academia de Hollywood: https://www.oscars.org

El Especialito

