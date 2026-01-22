El recorrido del español Jaume Munar en el Abierto de Australia quedó frenado en la segunda ronda tras caer ante el noruego Casper Ruud, quien se mostró sólido, paciente y con muy pocos errores para imponerse por 6-3, 7-5 y 6-4.

Ruud, actual número 13 del mundo y exnúmero dos del ranking ATP, necesitó dos horas y 24 minutos para confirmar su superioridad ante Munar, al que ya había derrotado en cinco de los seis enfrentamientos previos entre ambos, incluido uno disputado anteriormente en Melbourne.

El noruego controló el partido desde el inicio, apoyado en un servicio firme y una gestión eficaz de los puntos clave. Aprovechó las oportunidades de ruptura que se le presentaron en cada set, mientras que Munar no logró convertir ninguna de las opciones de quiebre de las que dispuso, una diferencia que terminó siendo decisiva en el desenlace del encuentro.

Ruud disputa el torneo australiano pendiente de una circunstancia personal importante. Su pareja se encuentra a punto de dar a luz, y el tenista ha advertido que abandonará el torneo de inmediato cuando llegue el momento. Por ahora, la situación le permitió avanzar una ronda más y citarse en dieciseisavos de final con el croata Marin Cilic, vencedor del canadiense Denis Shapovalov por 6-4, 6-3 y 6-2.

Esta es la tercera vez que Ruud alcanza la tercera ronda del Abierto de Australia en siete participaciones, quedándose a un paso de igualar su mejor resultado en el torneo, los octavos de final logrados en 2021. Finalista en Roland Garros en 2022 y 2023 y en el Abierto de Estados Unidos en 2022, el noruego sigue buscando su mejor versión en Melbourne, el Grand Slam que más se le ha resistido.

Para Munar, la eliminación supone igualar su mejor actuación en Australia, donde nunca ha superado la segunda ronda, instancia que también alcanzó en 2020 y 2024. El balear se despide del torneo tras un partido en el que no logró encontrar la regularidad necesaria para inquietar de forma sostenida a su rival.

Con esta derrota, el tenis español queda con una representación muy reducida en Melbourne. Tras la eliminación de Paula Badosa en el cuadro femenino y las salidas de Rafa Jodar y Munar en el masculino, solo Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich continúan en competición, ambos instalados en la tercera ronda del Abierto de Australia.