El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee celebró este miércoles la conquista del campeonato de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), un título que marca un hito personal al tratarse del primero que obtiene la franquicia desde que el artista se integró como coapoderado del equipo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, grabado desde Londres, el intérprete expresó su entusiasmo por el triunfo del conjunto capitalino. “Dímelo Santurce, Puerto Rico, somos los campeones, los campeones del pueblo, Santurce, los Cangrejeros. Felicito a todos esos jugadores que han hecho una labor increíble a través de todos estos años. Este año se lucieron”, afirmó el conocido como el ‘Rey del reguetón’.

El equipo santurcino se proclamó campeón tras vencer 5-1 a los Leones de Ponce en el sexto juego de la serie final, disputado ante unos 15.500 fanáticos en un estadio Hiram Bithorn completamente lleno. Con esta victoria, los Cangrejeros alcanzaron su decimoséptimo campeonato en la historia de la liga.

La actuación del lanzador zurdo Jordan Morales fue determinante para asegurar el triunfo. Morales se acreditó la victoria al no permitir anotaciones en dos tercios de entrada, sellando el resultado en un duelo que confirmó la superioridad de Santurce en la serie decisiva.

El campeonato tiene un significado especial para Daddy Yankee, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, al representar el primer título del equipo bajo su gestión como coapoderado. Su llegada a la franquicia había generado altas expectativas entre la afición, que finalmente celebró el regreso de los Cangrejeros a lo más alto del béisbol invernal puertorriqueño.

Con este logro, los Cangrejeros de Santurce representarán a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará a partir del 1 de febrero en Jalisco, México. El propio artista destacó el valor simbólico del campeonato al asegurar que “este campeonato representa legado, unidad y el futuro de los Cangrejeros y del béisbol en Puerto Rico”.