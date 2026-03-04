El Nu Stadium Inter Miami será el nombre oficial del nuevo estadio del club en Miami. El anuncio fue realizado por el Inter Miami y el banco digital brasileño Nu, que firmaron un acuerdo de patrocinio para el recinto.

El estadio forma parte del complejo Miami Freedom Park. Su inauguración está prevista para el 4 de abril y tendrá capacidad para 26.700 personas.

El recinto será la nueva casa del equipo en la MLS. Además, podrá albergar conciertos, eventos corporativos y actividades privadas.

Nuevo acuerdo comercial del Inter Miami

El acuerdo convierte a Nu en socio principal del club. Como parte del contrato, el estadio adoptará el nombre Nu Stadium.

David Beckham, copropietario del Inter Miami, celebró el anuncio.

“Nu Stadium será el hogar de la familia de Inter Miami y un espacio que recordará a todos los que lo visiten sobre la libertad para soñar”, afirmó Beckham en un comunicado.

Además de los derechos del nombre del estadio, el acuerdo incluye una cartera de activos prémium vinculados al club.

Entre ellos destaca la presencia del logo de Nu en la parte trasera de la camiseta del Inter Miami. Este nuevo espacio publicitario debutará en agosto de 2026 como parte de un activo de la liga.

Espacios especiales dentro del Nu Stadium

El banco digital también tendrá presencia dentro del estadio con dos áreas especiales.

Una de ellas será el Nu Club. Este salón prémium tendrá capacidad para 770 personas.

Desde allí, los asistentes podrán ver a los jugadores mientras caminan por un túnel de cristal desde los vestuarios hasta el campo.

El otro espacio será Nu Plaza. Este centro comunitario contará con zonas de encuentro, una pantalla gigante y áreas de asientos para los visitantes.

Expansión de Nu en Estados Unidos

El acuerdo también forma parte de la estrategia de crecimiento del banco digital en Estados Unidos.

En enero, Nu recibió la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda para crear un banco nacional en el país.

La empresa ya cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2021.

Cristina Junqueira, cofundadora de Nu y directora general del negocio emergente de la compañía en Estados Unidos, destacó el valor del acuerdo.

Según explicó, la alianza representa una estrategia conjunta con una franquicia deportiva internacional que comparte una visión global.

Junqueira aseguró que Nu Stadium ayudará a fortalecer la presencia de la marca en el mercado estadounidense.

El nuevo hogar del Inter Miami

El Miami Freedom Park reemplazará al actual Chase Stadium en Fort Lauderdale como casa del Inter Miami.

La construcción del complejo comenzó en agosto de 2023.

El estadio se levanta en un terreno cercano al Aeropuerto Internacional de Miami y forma parte de un desarrollo más amplio que incluye zonas comerciales y recreativas.

Nu, fundado en 2013 y con sede en Sao Paulo, afirma ser una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo.

Actualmente cuenta con más de 131 millones de clientes.