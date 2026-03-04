El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución que busca frenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en Irán si ésta no cuenta con la autorización del Congreso.

La medida llega después del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado sábado y en medio de tensiones políticas en Washington.

La resolución fue impulsada por el senador demócrata Tim Kaine. Sin embargo, tiene pocas probabilidades de prosperar porque la oposición demócrata está en minoría en ambas cámaras legislativas.

Intento del Senado para limitar la acción militar

La resolución busca forzar el final de la intervención militar. Además, obligaría a Trump a solicitar la autorización del Congreso.

La Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra a otro país.

El texto de la resolución pide retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades contra Irán que no hayan sido autorizadas por el Congreso.

La iniciativa cuenta también con el copatrocinio del senador republicano Rand Paul.

Argumentos de los promotores de la medida

Kaine defendió la resolución en un comunicado difundido por su oficina el martes.

“Los estadounidenses quieren que el presidente Trump baje los precios, no que nos arrastre a guerras eternas innecesarias”, afirmó el senador.

Además, Kaine advirtió que el país no debe repetir errores del pasado.

“Tenemos la obligación con los militares, sus familias y todos los estadounidenses de no cometer los mismos errores que cometimos en Irak y Afganistán”, agregó.

Críticas demócratas a la Casa Blanca

Tras el ataque contra Irán, los líderes demócratas del Congreso pidieron votar esta semana una resolución para evitar que Trump entre en guerra sin el aval del Legislativo.

La oposición acusa a la Administración republicana de no haber informado adecuadamente a los legisladores sobre la operación.

También sostiene que el Gobierno inició una guerra encubierta sin autorización del Congreso.

Kaine ya había impulsado una votación similar en junio pasado después de los bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. Aquella iniciativa tampoco logró avanzar.

Preocupación por posible envío de tropas

Por otro lado, varios senadores demócratas expresaron preocupación por la posibilidad de una escalada militar.

Tras una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel, algunos legisladores afirmaron que el Gobierno no descarta enviar tropas terrestres a Irán.

“Tengo más miedo que nunca”, declaró el senador demócrata Richard Blumenthal al señalar que el Ejecutivo no descarta esa posibilidad.