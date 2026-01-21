Pingüinos adelantan su reproducción por el calentamiento global

Los pingüinos cambio climático vuelven a situarse en el centro de la investigación científica tras confirmarse un adelanto sin precedentes en su temporada de reproducción, un fenómeno que los expertos vinculan de forma directa al calentamiento global en la región antártica.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por científicos de las universidades de Oxford y Oxford Brookes, constató que los pingüinos antárticos han adelantado en promedio cerca de dos semanas el inicio de su reproducción. El hallazgo se basa en una década de observaciones y fue publicado este lunes en la revista Journal of Animal Ecology, coincidiendo con el Día Internacional de la Concienciación sobre los Pingüinos.

Los pingüinos cumplen un papel esencial en las cadenas tróficas de la Antártida, y la pérdida de diversidad dentro de estas poblaciones incrementa el riesgo de un colapso más amplio del ecosistema. Los investigadores advierten que estos cambios en el calendario reproductivo pueden alterar el acceso al alimento y aumentar la competencia entre especies que comparten el mismo hábitat.

El estudio analizó datos recopilados entre 2012 y 2022 mediante 77 cámaras de lapso de tiempo instaladas en 37 colonias de pingüinos, tanto en la Antártida como en islas subantárticas. Este enfoque permitió obtener conclusiones representativas para las especies en su conjunto y no solo para colonias aisladas.

Los resultados mostraron que las tres especies estudiadas adelantaron su reproducción a un ritmo récord. Los pingüinos papúa registraron el mayor cambio, con un adelanto promedio de 13 días por década, que en algunas colonias alcanzó hasta 24 días. Según los autores, se trata del cambio fenológico más rápido documentado hasta ahora en aves y posiblemente en cualquier vertebrado. Los pingüinos Adelia y barbijo también adelantaron su temporada reproductiva en torno a 10 días.

Ignacio Juárez Martínez, autor principal del estudio, señaló que estos datos apuntan a la existencia de “ganadores” y “perdedores” del cambio climático. Las condiciones cada vez más templadas de la península Antártica podrían beneficiar a especies más generalistas como el pingüino papúa, mientras que los especialistas polares, como el barbijo, dependiente del kril, y el Adelia, ligado al hielo marino, podrían verse perjudicados.

Las cámaras utilizadas en el estudio estaban equipadas con termómetros, lo que permitió registrar la evolución de la temperatura en las colonias. Los datos revelaron que estas zonas se están calentando a un ritmo de 0,3 grados por año, cuatro veces más rápido que el promedio antártico. Esto convierte a las colonias de pingüinos en algunos de los hábitats que más rápido se están calentando en el planeta.

Aunque los modelos estadísticos apuntan a la temperatura como uno de los principales factores detrás del adelanto reproductivo, los científicos advierten que aún no está claro si se trata de una respuesta adaptativa efectiva. Existe el riesgo de que se produzca un desajuste con otros elementos del ecosistema, como la disponibilidad de presas.

Los investigadores subrayan que, incluso en el escenario más optimista, no se sabe cuánta capacidad de adaptación adicional tendrán estas especies si el aumento de las temperaturas continúa al ritmo actual. Dado que los pingüinos cambio climático son considerados indicadores clave del estado del planeta, el estudio tiene implicaciones que van más allá de la Antártida y refuerza la necesidad de un seguimiento continuo para evaluar el impacto real de estos cambios en su éxito reproductivo.