México arresta en Sinaloa a dos fugitivos estadounidenses buscados por narcotráfico

© Fotokitas | Dreamstime.com

Fuerzas de seguridad de México arrestaron este martes en el estado de Sinaloa a dos fugitivos estadounidenses Sinaloa que eran requeridos por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, informó el Gabinete de Seguridad mexicano.

Los detenidos fueron identificados como Joshua “N” y Raymond “N”, hermanos de 40 y 43 años, respectivamente, quienes contaban con órdenes de captura emitidas por autoridades del estado de Montana. Ambos están acusados de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta durante un crimen violento vinculado con drogas y violación de la libertad condicional.

De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones fueron posibles gracias al intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación binacional para la localización y captura de personas buscadas por la justicia estadounidense.

Los hermanos fueron ubicados durante recorridos de vigilancia realizados por fuerzas federales. El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración.

Tras su arresto, los dos fugitivos estadounidenses Sinaloa fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites correspondientes antes de ser entregados a las autoridades de Estados Unidos, según precisó el Gabinete de Seguridad.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a personas requeridas por autoridades de otros países”, señaló la nota oficial.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara sobre el traslado a Estados Unidos de 37 internos considerados de alta peligrosidad, procedentes de distintos centros penitenciarios del país. Se trata del tercer traslado de este tipo durante el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los enviados a Estados Unidos figuran presuntos líderes y operadores de organizaciones criminales, como Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como líder regional del Cártel del Noroeste, así como Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”, vinculado al cártel de los Beltrán Leyva.

Estas acciones se dan en un contexto de presión creciente por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha acusado reiteradamente a México de no hacer lo suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. Hace una semana, Trump volvió a plantear la posibilidad de acciones directas contra el crimen organizado en territorio mexicano, una postura que fue rechazada de forma contundente por la presidenta Sheinbaum durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios.

