Un equipo científico en Suiza desarrolló una alternativa para fabricar recibos sin bisfenoles, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud asociados a los tiques de caja tradicionales que se entregan a diario en comercios de todo el mundo.

El avance fue logrado por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, quienes crearon un nuevo recubrimiento para el papel térmico a partir de lignina, un componente natural de la madera, y azúcares de origen vegetal. La televisión pública suiza RTS indicó que esta combinación permite prescindir de los bisfenoles, sustancias químicas consideradas tóxicas.

Los tiques de caja convencionales se imprimen sobre papel térmico, que no utiliza tinta, sino un recubrimiento químico que reacciona al calor para generar letras y números. En ese proceso se emplean bisfenoles, compuestos que, según diversos estudios, pueden provocar efectos adversos como alteraciones hormonales y problemas reproductivos. Algunos países, entre ellos Suiza, ya han comenzado a prohibir su uso.

Antes de este desarrollo, la industria había recurrido a alternativas químicas como el perfagast, considerado menos peligroso, aunque no completamente inocuo para el organismo ni para el medioambiente. También se habían probado sustitutos elaborados con materiales naturales, pero la baja calidad de impresión y la escasa durabilidad habían limitado su aplicación comercial.

El nuevo recubrimiento, desarrollado por un equipo liderado por el investigador Jeremy Luterbacher, ofrece una mayor legibilidad y resistencia en comparación con intentos anteriores, lo que lo convierte en una opción viable para la producción de recibos sin bisfenoles a gran escala.

Los científicos señalaron que ya iniciaron los preparativos para crear una empresa emergente que permita fabricar esta alternativa de forma industrial. No obstante, RTS recordó que, desde el punto de vista sanitario, la opción más segura sigue siendo evitar la impresión del recibo siempre que sea posible.

El hallazgo fue publicado este mes en la revista científica Science Advances y abre la puerta a una transición hacia recibos sin bisfenoles que reduzcan la exposición cotidiana a sustancias potencialmente dañinas.